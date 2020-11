दिवाली पर विराट ने लोगों से की पटाखे ना जलाने की अपील, नेटिजेंस ने किया वाइफ अनुष्का को ट्रोल

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को दीपावली के दिन वीडियो संदेश जारी कर अपने चाहने वालों को शुभकामनाएं देना भारी पड़ गया. अपने इस वीडियो संदेश में विराट एक ऐसी अपील कर बैठे जिससे उनके खिलाफ इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. जैसा की अमूमन देखा जाता है नेटिजेंस विराट के साथ उनकी पत्नी अनुष्का को भी ट्रोल करने लगे. कुछ ही देर में विराट और अनुष्का ट्विटर पर टॉप ट्रेंड में आ गए. दरअसल, विराट ने लोगों से दिवाली के मौके पर पटाखे नहीं जलाने की अपील की थी. बस इतनी सी बात पर नेटिजेंस का गुस्सा विराट पर फूट पड़ा.

उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में कहा, ''आप सभी को मेरे और परिवार की ओर से दीपावली की शुभकामनाएं. ईश्वर आपको खुशियां, शांति और समृद्धि दे. प्लीज याद रखिए कि इस दिवाली पटाखे ना जलाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें. अपने परिवार और प्यार करने वालों के साथ घर पर इस त्योहार का आनंद लें. दीया जलाएं और मिठाइयों से दीपावली मनाएं. ख्याल रखिए.'' बस पटाखे नहीं जलाने की बात लोगों को को खटक गई और वे विराट के साथ अनुष्का को ट्रोल करने लगे.

एक यूजर ने लिखा कि विराट और अनुष्का के पास प्राइवेट जेट है जो 3 घंटे में ही इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, जितना एक इंसान सालभर में.

India's per person per year CO2 emission is approx 1.8 tonnes. A private jet generates nearly 6 tonnes of CO2 emission in just one 3 hrs trip. Kohli and Anushka owns a private jet. Never let a privileged rich preach you on enviornment unless they lead by example. — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) November 14, 2020

कुछ ने कहा कि विराट उन्हें पटाखे ना जलाने की सीख ना दें, क्योंकि यह एक त्योहार है. कुछ ने इसे सनातन धर्म से भी जोड़ लिया.

Always found Virat Kohli and Anushka Sharma to be very "holier than thou" in their behaviour. Imagine owning a private jet and many Super car of engines 3000 cc, 5600 CC, lecturing people on how to protect the environment! @AnushkaSharma @imVkohli — Observers India (@Observers_India) November 15, 2020

सोशल मीडिया पर विराट और अनुष्का के इस मैसेज को कुछ ने इसे गरीब दुकानदारों से भी जोड़ दिया. वहीं कुछ नेटिजेंस ऐसे भी रहे जिन्होंने विराट और अनुष्का के साथ खड़े होने की भी बात कही. इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग 'आई स्टैंड विद विराट' (#IStandWithVirat) का भी इस्तेमाल किया.