MP News: 48 भैंसों को ट्रक में ठूसकर कहां ले जा रहे थे तस्कर? पकड़ाने पर सामने आया UP कनेक्शन

निवाड़ी । जिले में भैंसों से भरा एक ट्रक ग्रामीणों ने पकड़ा, ट्रक में ठूस-ठूस कर करीब 48 भैंसों को अवैध तरीके से झांसी ले जाया जा रहा था, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर भैंसों को पास की गौशाला में छोड़ दिया है, वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर अज्ञात आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज किया मामला,

जानिए पूरा मामला

दरअसल, निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे के ओरछा रोड पर स्थित राजाबर तिगैला के पास ग्रामीणों ने एक ट्रक को पशुओं की तस्करी के शक होने पर पीछा करते हुए ट्रक को रोका. इस दौरान ट्रक छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया. जैसे ही ग्रामीणों ने ट्रक के अंदर देखा तो सभी हैरान रह गए. ट्रक में अवैध रूप से भैंसों को ठूंसकर भरा गया था, स्थानीय लोगों ने तुरंत पृथ्वीपुर पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर अज्ञात आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है,

पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी पृथ्वीपुर ने बताया की ट्रक में दो परत लगाकर 48 भैंसों को अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के झांसी ले जाया जा रहा था, जिसे पकड़कर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस द्वारा ट्रक से जब्त की गई भैंसों को मडिया की गौशाला में सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है.

रिपोर्ट- सत्येंद्र परमार, जी मीडिया, निवाड़ी

