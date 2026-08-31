बिना AC के भी ठंडे रहते हैं यहां के ऐतिहासिक भवन, अद्भुत है संस्कृति... ओरछा प्रवास पर बोले CM मोहन यादव

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मध्य प्रदेश को देश और दुनिया में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के प्रयासों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ओरछा पहुंचे. यहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने रामराजा सरकार की नगरी ओरछा को राज्य की अनमोल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर बताया. सीएम यादव ने प्राचीन स्थापत्य कला की तारीफ करते हुए कहा कि बिना किसी आधुनिक एयर कंडीशनर के भी यहां के ऐतिहासिक महल और भवन मौसम के अनुकूल बने रहते हैं, जो हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति और वास्तुकला की अद्भुत मिसाल हैं.
मध्य प्रदेश को पर्यटन का केंद्र बनाने की कोशिश में लगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जहां विश्व स्तर पर प्रयास किए हैं, वहीं दूसरी ओर नीतियों में भी बदलाव किया है. उन्होंने ओरछा के राजा राम मंदिर को ऐतिहासिक बताया है. उनका मानना है कि यह मंदिर संस्कृति संपदा है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य पर्यटन निगम की तारीफ भी की है.
पर्यटन का अद्भुत केंद्र बना रहे हैं: सीएम मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ओरछा प्रवास के दौरान मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से इस क्षेत्र को पर्यटन का अद्भुत केंद्र बना रहे हैं. ओरछा के राजा राम का मंदिर हमारी ऐतिहासिक और संस्कृति संपदा है. यहां के शासकों स्थापत्य कला का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है. यह कला हमें प्राचीन धरोहर और संस्कृति से जोड़े रखती है. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि पहले एयरकंडीशन नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद यहां वातानुकूलित भवन बने हैं. यह भवन गर्मी में ठंडे और ठंड में गर्मी का एहसास कराते हैं.
मूल स्वरूप बनाए रखते हुए पुनःनिर्माण किया जाएगा: सीएम
सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि तीर्थ की महत्वता को बढ़ाते हुए अतीत के हमारे गौरवशाली बुन्देला राजाओं का ओरछा जो कि बुंदेलखंड की राजधानी के रूप पहचाना जाता था. यहां का पुराना स्ट्रक्चर और भवन, इमारते जो बनी है वो हमारी समृद्ध विरासत हैं. उसे जीवंत करने के लिए उसके विकास के लिए सरकार काम कर रही है. इनके निर्माण में पहले जिस सामग्री का उपयोग हुआ था उसी का उपयोग करके इसका पुनःनिर्माण किया जाएगा. ताकि इसका मूल स्वरूप बना रहे. इसके लिए हमारे कुशल कारीगर काम कर रहे हैं.