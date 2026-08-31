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बिना AC के भी ठंडे रहते हैं यहां के ऐतिहासिक भवन, अद्भुत है संस्कृति... ओरछा प्रवास पर बोले CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राज्य को पर्यटन का केंद्र बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने ओरछा के राजा राम मंदिर को ऐतिहासिक बताया है. उनका मानना है कि यह मंदिर संस्कृति संपदा है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य पर्यटन निगम की तारीफ भी की है.

Written ByZee News Desk
Published: Aug 31, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:49 AM IST
बिना AC के भी ठंडे रहते हैं यहां के ऐतिहासिक भवन, अद्भुत है संस्कृति... ओरछा प्रवास पर बोले CM मोहन यादव

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