बिना AC के भी ठंडे रहते हैं यहां के ऐतिहासिक भवन, अद्भुत है संस्कृति... ओरछा प्रवास पर बोले CM मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ओरछा प्रवास के दौरान मीडिया से कहा कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के माध्यम से इस क्षेत्र को पर्यटन का अद्भुत केंद्र बना रहे हैं. ओरछा के राजा राम का मंदिर हमारी ऐतिहासिक और संस्कृति संपदा है. यहां के शासकों स्थापत्य कला का बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है. यह कला हमें प्राचीन धरोहर और संस्कृति से जोड़े रखती है. सीएम डॉ. यादव ने कहा कि पहले एयरकंडीशन नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद यहां वातानुकूलित भवन बने हैं. यह भवन गर्मी में ठंडे और ठंड में गर्मी का एहसास कराते हैं.