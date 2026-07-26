निवाड़ी को 193 करोड़ की सौगात, सीएम ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, हमारे अच्छे काम में कोई अड़ंगा लगाए या न लगाए, लेकिन कांग्रेस नेताओं को रात में भी 'हाय मोदी, हाय भाजपा' के सपने आते हैं. कोई बात नहीं, 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी.' उनकी सोच में गरीबों की हाय लगी हुई है, इसलिए कांग्रेस धीरे-धीरे पूरे देश से गायब होती जा रही है. 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने की ओर है. वह दिन दूर नहीं, जब कांग्रेस भी गाजर घास की तरह देश से गायब हो जाएगी.