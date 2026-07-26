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निवाड़ी को 193 करोड़ की सौगात, सीएम ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

CM Mohan Yadav News: सीएम ने निवाड़ी दौरे के दौरान 193 करोड़ रुपये की लागत के 59 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया. जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए किसानों के लिए सरकार की गेहूं खरीदी, एमएसपी और बोनस की उपलब्धियां भी गिनाईं.

Written ByZee Media BureauEdited ByManish kushawah
Published: Jul 26, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:19 PM IST
निवाड़ी को 193 करोड़ की सौगात, सीएम ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस पर भी साधा निशाना
Image Credit: ZEE MEDIA

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