निवाड़ी को 193 करोड़ की सौगात, सीएम ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

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Niwari News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव निवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 193 करोड़ रुपये की लागत वाले 59 विकास कार्यों की सौगात दी. मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित जिला अस्पताल का लोकार्पण किया और विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया.
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, हमारे अच्छे काम में कोई अड़ंगा लगाए या न लगाए, लेकिन कांग्रेस नेताओं को रात में भी 'हाय मोदी, हाय भाजपा' के सपने आते हैं. कोई बात नहीं, 'जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी.' उनकी सोच में गरीबों की हाय लगी हुई है, इसलिए कांग्रेस धीरे-धीरे पूरे देश से गायब होती जा रही है. 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त होने की ओर है. वह दिन दूर नहीं, जब कांग्रेस भी गाजर घास की तरह देश से गायब हो जाएगी.
गेहूं खरीदी में नंवर वन
मुख्यमंत्री ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे अधिक गेहूं मध्य प्रदेश में खरीदा गया है. उन्होंने बताया कि लगभग 14 लाख किसानों से 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा गया. उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,585 रुपये प्रति क्विंटल था, जिस पर राज्य सरकार ने 40 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया.
कांग्रेस पर बोला हमला
सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन 2002-03 तक कांग्रेस के लंबे शासनकाल में किसानों को गेहूं का उचित मूल्य नहीं मिला. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान 55 वर्षों में गेहूं का भाव केवल 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 400 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंचा. उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी करने पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए.
किसान हितैषी सरकार
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद किसानों को लगातार बेहतर समर्थन मूल्य दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पहले सरकारी एमएसपी 2,250 रुपये प्रति क्विंटल था, जिस पर राज्य सरकार ने 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देकर 2,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा. इसके बाद महज दो वर्षों में गेहूं की खरीदी 2,625 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई. उन्होंने कहा, यही किसानों की हितैषी सरकार की पहचान है.
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