'वोट बैंक की राजनीति से बाहर आए विपक्ष...', ओरछा में कांग्रेस पर बरसे CM, BJP की चुनौतियों पर भी किया मंथन

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MP BJP News: ओरछा में बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकार के कामकाज और विकास योजनाओं का ब्यौरा रखा. लेकिन अपने संबोधन में उन्होंने आने वाली राजनीतिक चुनौतियों को भी प्रमुखता से सामने रखा. मुख्यमंत्री ने विरोधी दलों की राजनीति और खास तौर पर कांग्रेस की कथित वोट बैंक पॉलिटिक्स को बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती बताया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में विरोधी दल किस तरह काम कर रहे हैं और उनकी राजनीति की दिशा क्या है? इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी अलग-अलग समाजों को आगे कर राजनीति करने की कोशिश कर रही है.
विरासत - संस्कृति को बढ़ाया
मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में विकास के साथ विरासत और संस्कृति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है. ओरछा, खजुराहो, पन्ना और दतिया जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास के जरिए पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर है.
लाड़ली बहना योजना पर बोले
महिला सशक्तिकरण, युवा रोजगार और किसान कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहना योजना का भी जिक्र किया. उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि पर सवाल उठाते हैं और कहते थे कि महिलाओं को रुपए कैसे दोगे, लेकिन हमने करके दिखाया.
रोजगार के अवसर भी तैयार
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ उनके लिए रोजगार के अवसर भी तैयार कर रही है. उन्होंने दावा किया कि सरकार का विकास मॉडल गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा को केंद्र में रखकर आगे बढ़ रहा है.
बुंदेलखंड के विकास का जिक्र
वहीं उन्होंने बुंदेलखंड के विकास का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को भी बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से आने वाले समय में बुंदेलखंड की तस्वीर बदल सकती है.
कांग्रेस पर भी साधा निशाना
प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने राजनीतिक चुनौती के तौर पर कांग्रेस पर सबसे ज्यादा फोकस किया. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वर्षों तक मुस्लिम समाज को सही जानकारी और विकास से जोड़ने के बजाय उसे सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करती रही है और आज भी उसी तरीके को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
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