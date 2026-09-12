/1.30 लाख में तय हुआ सौदा...फिर 33 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री, 45 साल के शख्स की कराई शादी; सुहागरात से पहले जेवर लेकर दुल्हन फरार

सोने के जेवर और फोन लेकर दुल्हन फरार

इसके बाद 10 सितंबर को रात करीब 9 बजे अनूप अपने कमरे में जाकर सो गया. सुबह जब वह उठा, तो दुल्हन घर से गायब थी. पीड़ित का आरोप है कि नईनवेली दुल्हन सोने-चांदी के गहनों और एक मोबाइल फोन लेकर भाग गई. पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में अनूप ने आरोप लगाया कि दुल्हन सोने का मंगलसूत्र, बिजारों (सिर का पारंपरिक आभूषण), एक अंगूठी, चांदी की पायल और बिछिया जैसी चीजें अपने साथ ले गई. घटना के बाद जब अनूप उन लोगों के पास गया जिन्होंने शादी कराई थी, तो उन्होंने उसके साथ बदसलूकी की और उसे घर से बाहर निकाल दिया. इसके बाद, अनूप ने निवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शादी तय करने, जमीन की रजिस्ट्री और दुल्हन के गहनों के साथ भागने से जुड़े इस कथित धोखाधड़ी का असली सच पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा.