/1.30 लाख में तय हुआ सौदा...फिर 33 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री, 45 साल के शख्स की कराई शादी; सुहागरात से पहले जेवर लेकर दुल्हन फरार

राज्य चुनें
निवाड़ी जिले में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. 45 साल के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि शादी कराने के बहाने उससे लगभग 1.30 लाख लिए गए. इसके बाद उसकी जमीनभी धोखे से किसी और के नाम पर रजिस्टर करवा लिए गए. शादी के ठीक दो दिन बाद, सुहागरात की ही रात दुल्हन उसके घर से गहने और मोबाइल फोन लेकर भाग गई. इस घटना के बाद, पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
दरअसल पूरा मामला निवाड़ी जिले के असाटी गांव की है. पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत में पीड़ित अनूप कुमार मिश्रा ने बाबूलाल कुशवाहा, भागवत कुशवाहा और रामसेवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अनूप के अनुसार, इन तीनों लोगों ने उनकी शादी कराने का वादा किया था. इसके बाद 8 सितंबर को गांव के रामराजा मंदिर में एक युवती के साथ उनकी शादी संपन्न हुई. पीड़ित का आरोप है कि शादी के बदले में 1.30 लाख देने और 16 डेसिमल जमीन की दस्तावेज ट्रांसफर करने पर सहमति बनी थी. हालांकि उनका दावा है कि तय 16 डेसिमल के बजाय 33 डेसिमल जमीन की किसी और के नाम करा दी गई.
सोने के जेवर और फोन लेकर दुल्हन फरार
इसके बाद 10 सितंबर को रात करीब 9 बजे अनूप अपने कमरे में जाकर सो गया. सुबह जब वह उठा, तो दुल्हन घर से गायब थी. पीड़ित का आरोप है कि नईनवेली दुल्हन सोने-चांदी के गहनों और एक मोबाइल फोन लेकर भाग गई. पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में अनूप ने आरोप लगाया कि दुल्हन सोने का मंगलसूत्र, बिजारों (सिर का पारंपरिक आभूषण), एक अंगूठी, चांदी की पायल और बिछिया जैसी चीजें अपने साथ ले गई. घटना के बाद जब अनूप उन लोगों के पास गया जिन्होंने शादी कराई थी, तो उन्होंने उसके साथ बदसलूकी की और उसे घर से बाहर निकाल दिया. इसके बाद, अनूप ने निवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शादी तय करने, जमीन की रजिस्ट्री और दुल्हन के गहनों के साथ भागने से जुड़े इस कथित धोखाधड़ी का असली सच पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट