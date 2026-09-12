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1.30 लाख में तय हुआ सौदा...फिर 33 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री, 45 साल के शख्स की कराई शादी; सुहागरात से पहले जेवर लेकर दुल्हन फरार

निवाड़ी में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है. 45 वर्षीय व्यक्ति का आरोप है कि उससे शादी के नाम पर 1.30 लाख रुपए लेने के साथ जमीन की भी रजिस्ट्री करा ली गई. फिर शादी के दो दिन बाद दुल्हन गहने लेकर फरार हो गई.

Edited ByPooja
Published: Sep 12, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:52 PM IST
1.30 लाख में तय हुआ सौदा...फिर 33 डिसमिल जमीन की रजिस्ट्री, 45 साल के शख्स की कराई शादी; सुहागरात से पहले जेवर लेकर दुल्हन फरार

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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