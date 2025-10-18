Advertisement
कब बना था बुंदेलखंड में उल्लू की चोंच के आकार का मंदिर? धनतेरस-दीपावली पर लगता है भक्तों का तांता

Orchha Laxminarayan Temple: ओरछा के निवाड़ी तहसील में बना लक्ष्मीनारायण मंदिर बुंदेलखंड का एक अनोखा तांत्रिक मंदिर है. इसे 1622 में राजा वीर सिंह देव ने श्री यंत्र और उल्लू की चोंच के आकार में बनवाया था. मंदिर में 17वीं और 19वीं सदी के रंगीन चित्र हैं, जिनमें रामायण, महाभारत और कृष्ण की लीलाओं के दृश्य दिखते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 18, 2025, 12:46 PM IST
बुंदेलखंड में उल्लू की चोंच के आकार का मंदिर
बुंदेलखंड में उल्लू की चोंच के आकार का मंदिर

MP Unique Temple: मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में एक अनूठा मंदिर बना है, जिसका आकार बिल्कुल उल्लू की चोंच और श्री यंत्र के आकार में हैं. बताया जाता है कि इसे तांत्रिक विधि से बनाया गया था. कभी बुंदेलखंड राज्य की राजधानी रही ओरछा रियासत आज मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले निवाड़ी की तहसील है. यहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है. जामुनी और बेतवा नदी के किनारे बसा यह ऐतिहासिक नगर कई सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजे हुए है, जिसे देखने के लिए देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं.

ओरछा में स्थित रामराजा मंदिर, जहांगीर महल, राजा महल, चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मीनारायण मंदिर खास हैं. इसमें 17वीं सदी की शुरुआत में बना लक्ष्मीनारायण मंदिर अपने आप में विशेष है. यह मंदिर 1622 ईस्वी में राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था और ओरछा के पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित है. पिछले 40 सालों से यह मंदिर मूर्ति विहीन है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता आज भी कायम है.

उल्लू के चोंच का आकार
इस मंदिर में 17वीं और 19वीं शताब्दी के चित्र बने हुए हैं. चित्रों के चटकीले रंग इतने जीवंत लगते हैं, जैसे वह हाल ही में बने हों. मंदिर में रामायण, महाभारत, झांसी की लड़ाई के दृश्य और भगवान कृष्ण की लीलाओं की आकृतियां बनी हुई हैं. बुंदेलखंड सहित पूरे देश में यह इकलौता मंदिर है, जिसका निर्माण तत्कालीन विद्वानों द्वारा श्री यंत्र के आकार में, उल्लू की चोंच को दर्शाते हुए किया गया था.

मंदिर की जानें मान्यता
17वीं सदी में बने इस मंदिर की मान्यता है कि दीपावली के दिन दीपक जलाकर मां लक्ष्मी की पूजा करने से वह प्रसन्न होती हैं. 1983 में मंदिर में स्थापित मूर्तियों को चोरों ने चुरा लिया था, तब से मंदिर के गर्भगृह का सिंहासन सूना पड़ा है. मंदिर में माता की प्रतिमा न होने के बावजूद श्रद्धालु पूजा करते हैं और मंदिर की चौखट पर माथा टेककर लौट जाते हैं. धनतेरस से दीपावली तक हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और मान्यता है कि दीपावली की रात मंदिर और परिसर में दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं.

(रिपोर्टः सत्येंद्र परमार, निवाड़ी)

