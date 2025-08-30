केंद्रीय मंत्री और कलेक्टर के सामने शर्मनाक हरकत! लड़के-लड़कियों के बीच कराया खेल, तार-तार हुई मर्यादा

Niwari Kabaddi Viral Video: निवाड़ी जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जिला प्रशासन ने कलेक्टर और मंत्री के सामने ही लड़के-लड़कियों के बीच में कबड्डी करानी शुरू कर दी.
Niwari Kabaddi Controversy: यूं ही नहीं कहते हैं एमपी अजब है सबसे गजब है, बल्कि यहां अजब-गजब कारनामें भी होते रहते हैं. खास बात यह है कि यह कारनामें ना सिर्फ आम लोग करते हैं, बल्कि पुलिस-प्रशासन के अधिकारी भी करते हैं. ताजा मामला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में खेल दिवस पर देखने को मिला है. जहां, जिला प्रशासन ने युवा लड़कियों और लड़कों के बीच ही कबड्डी करा डाली.
जानिए पूरा मामला
दरअसल, 29 अगस्त को खेल दिवस के मौके पर निवाड़ी जिले में कबड्डी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम के आयोजन में केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद डॉ. वीरेंद्र खटीक के मुख्य अतिथि थे. खेल का आयोजन कलेक्टर लोकेश जांगिड़ व पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया की अध्यक्षता में हुई. इस दौरान कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी रहे. लेकिन इस दौरान किसी का ध्यान इस बात पर नहीं गया की कबड्डी जैसे खेल की कुछ अपनी मर्यादाएं है, जिसमें युवा लड़कियों और लड़कों के बीच इस खेल का खेला जाना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है.
इस खेल का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें मैच के दौरान देख सकते हैं कि मैदान में खेल के बीच कई बार ऐसे दृश्य सामने आएं, जो मर्यादा विरूद्ध लगे, लेकिन इस दौरान केंद्रीय मंत्री, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक व अन्य उपस्थित लोग तालियां पीटते नजर आएं.
कबड्डी पर सियासत
वीडियो सामने आने के बाद अब इस कबड्डी प्रतियोगिता पर सियासत भी होने लगी है, कांग्रेस प्रवक्ता ने जहां सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस प्रतियोगिता की निंदा की है, तो वहीं जिले के कलेक्टर पर तुरंत कार्रवाई की मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है. यही नहीं केंद्रीय मंत्री की वरिष्ठता का हवाला देते हुए उन पर भी सवाल खड़े किये है.
रिपोर्ट- सत्येंद्र परमार, जी मीडिया, निवाड़ी
