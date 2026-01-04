सावधान! देश की बड़ी e-commerce कंपनी ने किया गजब का फ्रॉड, कस्टमर ने मंगाया तौल कांटा, लेकिन निकली रद्दी

online shopping fraud: मध्य प्रदेश के ओरछा जिला से बड़ा ही अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. यहां एक कस्टमर के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता. दरअसल, कस्टमर ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मिठाई तोलने वाला कांटा मंगवाया था. कस्टमर के घर तक सामान की डिलीवरी हुई लेकिन कस्टमर ने जैसे ही पार्सेल को डिलीवरी बॉय के सामने खोला तो उसके होश ही उड़ गए.

क्या है पूरा मामला

मामला निवाड़ी जिले की पर्यटन नगरी ओरछा से है जहां एक भोलेभाले कस्टमर, विजय सेन के साथ गजब का गोलमाल हो गया. कस्टमर छोटा व्यपारी है जिसने आपनी मिठाई के दुकान के लिए कांटा ऑनलाइन ऑर्डर किया था. ऑर्डर एक बड़े e-commerce कंपनी से किया गया था.विजय को कांटा 370 रूपए का पड़ा था लेकिन डिलीवरी के समय जैसे ही विजय ने पैकेट खोला उसके होश उड़ गए.

डिलीवरी के समय हुआ धोखा

जब डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर दुकान पर पहुंचा तो विजय ने ओपन बॉक्स डिलीवरी की सुविधा का उपयोग किया. डिलीवरी बॉय के सामने ही पैकेट खोला गया, लेकिन जैसे ही पैकेट खोला गया उसके अंदर से कांटा नहीं बल्कि रद्दी और बेकार कागज निकले. ये देखते ही विजय के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान छा गई. विजय ने उसके साथ हुए इस फ्रॉड पर सवाल खड़ा किया और तुरंत रिफंड करने की बात कही.

डिलीवरी बॉय ने बताया क्या करें

डिलीवरी बॉय ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे मामले ऑनलाइन शिकायत द्वारा ही सुलझ सकते हैं इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता. यहां से ऑर्डर रिटर्न करें फिर कस्टमर केयर पर बात करें. शिकायत सही पाए जाने पर कुछ दिनों में रिफंड अपने आप ही जेनरेट हो जाएगा. वहीं विजय ने कहा कि अगर ऑनलाइन कंपनियां ऐसी गलती करेगी तो इनपर आगे भरोसा कैसे किया जाए. रिपोर्ट: सत्येंद्र परमार, ओरछा