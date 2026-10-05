/शक में पिता बना जल्लाद: 2 माह की बच्ची की गला घोंटकर हत्या, नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफनाया शव; बड़ी बेटी ने खोला राज

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मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, यहां एक पिता ने अपनी दी दो माह की दुधमुंही बेटी का गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोप को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया. हत्या के बाद आरोपी ने मासूम के शव को घर के पास लगे नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया, ताकि किसी को पता न चले, लेकिन उसका यह खौफनाक राज ज्यादा दिन छिपा नहीं रह सका. आरोपी के ही दूसरे बच्चों ने अपनी मां के सामने पिता की करतूत का खुलासा कर दिया. मामसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गड्ढे से बच्ची का शव बरामद किया. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.
यह मामला निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के बिरौरा पहाड़ गांव का है, जहां संतोष आदिवासी ने 1 अक्टूबर 2026 को अपनी महज दो माह की दुधमुंही बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी, बताया जा रहा है की आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था. इसी शक और गुस्से में उसने अपनी मासूम बेटी की जान ले ली और हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के पास लगे नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया. आरोपी की बड़ी बेटी बानी ने पिता की खौफनाक वारदार देख लिया. उसने तुरंत अपने भाई, भरत आदिवासी को घर बुलाया और उसे घटना के बारे में बताया. घटना के समय भरत गांव में मजदूरी का काम कर रहा था. पिता की इन हरकतों से दोनों बच्चे बुरी तरह डर गए थे. इसके बाद उसने उन्हें धमकी दी और चेतावनी दी कि वे किसी को भी कुछ न बताएं.
नवजात बच्ची का शव बरामद
इस बीच करीब 15 दिन पहले पत्नी अपने पति से झगड़े के बाद मायके से घर लौटी. परिवार के साथ बातचीत के दौरान बच्चों ने अपने पिता का भयानक राज खोल दिया. बच्चों से घटना की पूरी जानकारी मिलने पर परिवार ने पृथ्वीपुर पुलिस को सूचना दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तहसीलदार की मौजूदगी में गड्ढा खुदवाकर नवजात बच्ची का शव बरामद किया. इसके बाद शुरुआती पोस्टमार्टम जांच की गई, जिसमें पुष्टि हुई कि दो महीने की दूध पीती बच्ची की गला घोंटकर हत्या की गई थी. पुलिस ने आरोपी पिता संतोष आदिवासी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के कारण इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था.
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