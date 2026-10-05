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शक में पिता बना जल्लाद: 2 माह की बच्ची की गला घोंटकर हत्या, नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफनाया शव; बड़ी बेटी ने खोला राज

निवाड़ी में एक व्यक्ति ने पत्नी के चरित्र पर शक के चलते अपनी 2 माह की बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को नीम के पेड़ के नीचे दफना दिया. बेटे की शिकायत पर पुलिस ने कलयुगी पिता को गिरफ्ताप कर लिया है.

Edited ByPooja
Published: Oct 05, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 04:08 PM IST
शक में पिता बना जल्लाद: 2 माह की बच्ची की गला घोंटकर हत्या, नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफनाया शव; बड़ी बेटी ने खोला राज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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