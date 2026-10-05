/शक में पिता बना जल्लाद: 2 माह की बच्ची की गला घोंटकर हत्या, नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफनाया शव; बड़ी बेटी ने खोला राज

यह मामला निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के बिरौरा पहाड़ गांव का है, जहां संतोष आदिवासी ने 1 अक्टूबर 2026 को अपनी महज दो माह की दुधमुंही बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी, बताया जा रहा है की आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था. इसी शक और गुस्से में उसने अपनी मासूम बेटी की जान ले ली और हत्या के बाद आरोपी ने शव को घर के पास लगे नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दफना दिया. आरोपी की बड़ी बेटी बानी ने पिता की खौफनाक वारदार देख लिया. उसने तुरंत अपने भाई, भरत आदिवासी को घर बुलाया और उसे घटना के बारे में बताया. घटना के समय भरत गांव में मजदूरी का काम कर रहा था. पिता की इन हरकतों से दोनों बच्चे बुरी तरह डर गए थे. इसके बाद उसने उन्हें धमकी दी और चेतावनी दी कि वे किसी को भी कुछ न बताएं.