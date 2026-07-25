निवाड़ी में एकतरफा प्यार बना हत्या की वजह, 40 किलो पत्थर बांधकर कुएं में फेंका शव, 4 गिरफ्तार

MP Crime News: मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एकतरफा प्यार एक युवक की मौत की वजह बन गया. मडोरी गांव में 32 वर्षीय महेंद्र कुशवाहा चार दिन पहले अचानक लापता हो गया था. परिजनों ने कोतवाली थाने में अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस ने युवक का शव गांव के एक कुएं से बरामद किया और हत्या का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.