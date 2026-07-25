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निवाड़ी में एकतरफा प्यार बना हत्या की वजह, 40 किलो पत्थर बांधकर कुएं में फेंका शव, 4 गिरफ्तार

Niwari Murder Case: निवाड़ी जिले के मडोरी गांव में एकतरफा प्यार के विवाद में 32 वर्षीय युवक महेंद्र कुशवाहा की हत्या कर दी गई. पुलिस ने तकनीकी जांच और कॉल डिटेल के आधार पर मामला सुलझाते हुए एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों ने शव को 40 किलो पत्थर बांधकर कुएं में फेंक दिया था.

Written ByZee Media BureauEdited ByManish kushawah
Published: Jul 25, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:08 PM IST
निवाड़ी में एकतरफा प्यार बना हत्या की वजह, 40 किलो पत्थर बांधकर कुएं में फेंका शव, 4 गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIA

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