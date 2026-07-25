निवाड़ी में एकतरफा प्यार बना हत्या की वजह, 40 किलो पत्थर बांधकर कुएं में फेंका शव, 4 गिरफ्तार

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MP Crime News: मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एकतरफा प्यार एक युवक की मौत की वजह बन गया. मडोरी गांव में 32 वर्षीय महेंद्र कुशवाहा चार दिन पहले अचानक लापता हो गया था. परिजनों ने कोतवाली थाने में अपहरण की आशंका जताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. पुलिस ने युवक का शव गांव के एक कुएं से बरामद किया और हत्या का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
22 जुलाई 2026 को मृतक के पिता ने कोतवाली थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनका 32 वर्षीय बेटा महेंद्र कुशवाहा सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा. उसका मोबाइल फोन भी बंद था. पिता ने अपहरण की आशंका जताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
पुलिस का शक गहराया
जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला कि महेंद्र की आखिरी बातचीत गांव के ही निवासी पुष्पेंद्र कुशवाहा से हुई थी. पूछताछ में पहले पुष्पेंद्र ने किसी भी बातचीत से इनकार किया, लेकिन उसके हाथ पर कटने के निशान और उसकी पत्नी सुखदेवी की उंगली पर दांत से काटने के निशान मिलने पर पुलिस का शक गहरा गया.
वारदात कबूल कर ली
सख्ती से पूछताछ में पुष्पेंद्र, उसकी पत्नी सुखदेवी और उसके दोनों भाई बृजेश व सतीश ने हत्या की वारदात कबूल कर ली. आरोपियों ने बताया कि महेंद्र एकतरफा प्यार में सुखदेवी पर लगातार मिलने का दबाव बना रहा था. घटना वाली रात भी उसने उसे खेत पर बुलाया था. इसकी जानकारी सुखदेवी ने अपने पति को दी. इसके बाद पुष्पेंद्र अपने दोनों भाइयों के साथ खेत पहुंचा, जहां विवाद के दौरान तीनों ने मिलकर महेंद्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी.
चार आरोपी गिरफ्तार
हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने महेंद्र की कमर में करीब 40 किलो का पत्थर बांधकर शव को खेत के कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया. तकनीकी साक्ष्यों और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने पूरी साजिश का खुलासा करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया.\
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