MP में यहां बनेगा नया इंडस्ट्रियल एरिया, 240 एकड़ जमीन चिन्हित, फूड प्रोसेसिंग हब के तौर होगा विकसित; युवाओं को मिलेगा लाभ

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है. पृथ्वीपुर तहसील के जेर गांव और निवाड़ी भाटा क्षेत्र में एक विस्तृत इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की योजना बनाई जा रही है. इसके लिए लगभग 240 एकड़ सरकारी भूमि चिन्हित की जा चुकी है.

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के स्थापित होने से न केवल निवाड़ी और आसपास के इलाकों को फायदा मिलेगा, बल्कि पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती मिलने की संभावना है.

120 औद्योगिक प्लॉट तैयार किए जाएंगे

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र को फूड प्रोसेसिंग हब के तौर पर विकसित करने की तैयारी है, ताकि बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित किया जा सके और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ें. जिला प्रशासन ने निवाड़ी भाटा और जेर गांव में उधोग स्थापित करने के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस योजना के तहत यहां करीब 120 औद्योगिक प्लॉट तैयार किए जाएंगे. इस परियोजना में लगभग 3400 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना जताई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौका

जिला प्रशासन के अनुसार, पृथ्वीपुर के निवाड़ी भाटा और जेर गांव में इंडस्ट्रियल यूनिट लगाने के लिए जमीन आवंटन का प्रोसेस शुरू हो गया है. 240 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है, जिसमें 120 प्लॉट हैं. यह इंडस्ट्रियल जोन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करेगा.

युवाओंं और किसानों को मिलेगा लाभ

इस परियोजना के शुरू होने से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. खासकर स्थानीय युवाओं और किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही सड़क, बिजली और परिवहन जैसे बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार होगा, जिससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.

ये भी पढ़ें : भोपाल में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, धुएं के काले गुबार से ढका आसमान, दमकल की 5 गाड़ियां मौके मौजूद; खाली कराए गए घर

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!