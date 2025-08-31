निवाड़ी में लड़के-लड़कियों के मैच पर बवाल, खिलाड़ी बोलीं- हमारी सहमति से हुआ कोई आपत्ति नहीं

Niwari Kabaddi Viral Video: राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर शुक्रवार को निवाड़ी में लड़के और लड़कियों के बीच कबड्डी मैच का आयोजन हुआ. इस दौरान वहां पर केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद डॉ. वीरेंद्र खटीक, कलेक्टर लोकेश जांगिड़ व पुलिस अधीक्षक डॉ. राय सिंह नरवरिया समेत जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भी मौजूदगी रहे. लड़के लड़कियों के बीच हुए कबड्डी मैच के वीडियो को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए जमकर छीछालेदर मचाया. कांग्रेस का कहना है कि लड़के-लड़कियों के बीच ऐसा खेल करना अनुशासनहीनता है. कुछ लोगों ने मर्यादा पर भी सवाल खड़े कर दिए. हालांकि, इसको लेकर कबड्डी खेलने वाली लड़कियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. उन्होंने कहा कि महारी सहमति से ऐसा हुआ है.

जानिए क्या बोलीं लड़कियां

दरअसल, खेल दिवस पर निवाड़ी जिले में आयोजित खेल प्रतियोगिता पर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है. एक तरफ जहां कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय संस्कृति में इस तरह का आयोजन अनुचित है. केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय मंत्री वीरेंद्र खटीक की मौजदूगी में यह अनुशासनहीनता हुई है. तो वहीं, भाजपा नेताओं ने इसे कांग्रेस की संकीर्ण मानसिकता करार दिया है. वहीं, जब इसको लेकर कबड्डी खेलने वाली लड़कियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह मैच हमारी सहमति से हुआ है. खेल को लेकर इस तरह विवाद करना उचित नहीं है. वहीं, खिलाड़ियों के अभिभावकों की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, उनका साफ तौर पर कहना है उनकी सहमति से यह खेल कराया गया था.

भाजपा ने किया पलटवार

कांग्रेस ने जहां इसको लेकर बीजेपी सरकार और प्रशासन को घेरने की कोशिश करते हुए परंपरा और संस्कृति की अनदेखी का आरोप लगाया है तो वहीं, भाजपा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा नेताओं का कहना है कि खेल प्रतियोगिताएं प्रतिभा को सामने लाने का माध्यम होती हैं. इसमें लिंग भेद या सांस्कृतिक विवाद खड़ा करना गलत है. कांग्रेस को हर जगह दोष दिखाई देता है और यह उनका संकीर्ण नजरिया है.

जानिए किसने क्या कहा

लड़के-लड़कियों के बीच हुए कबड्डी का वीडियो सामने आए के बाद कांग्रेस नेता रत्नेश द्विवेदी ने सवाल उठाया कि क्या यह मैत्री मैच अभिभावकों की सहमति से कराया गया था. इस पर महिला खिलाड़ी मधु कुशवाहा ने जवाब दिया कि यह मैच उनकी पूरी सहमति से खेला गया. वहीं, एक अन्य महिला खिलाड़ी ने कहा कि वे जिला और राज्य स्तर पर भी पुरुष खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिसकरती हैं. वहीं, दूसरी महिला खिलाड़ी निधि अहिरवार ने इस वीडियो पर सवाल उठाने को गलत बताया. वहीं, इसको लेकर कांग्रेस द्वारा जारी आरोपों पर भाजपा नेता अनिल पांडे ने कहा कि वे खेल की भावना को राजनीति से जोड़कर बदनाम कर रहे हैं.

