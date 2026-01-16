पत्नी की यादों में पढ़ी आखिरी कविता, मंच से ही दुनिया को कह दिया अलविदा, थम गई सांसें

Niwari Poet Death-कहते हैं ना की मौत कब किसको कहां आ जाए यह कहा नहीं जा सकता, ऐसा ही कुछ हुआ निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे में जब कविता पाठ के बाद 70 वर्षीय टीकमगढ़ निवासी कवि सत्यप्रकाश खरे की अचानक तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई. इसी मंच पर थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी सुधा खरे की स्मृति में कविता सुनाई थी. सत्यप्रकाश खरे अपनी पत्नी की यादों में कविता लिखते थे.

खुद को नहीं मानते थे कवि

कवि सम्मेलन में शामिल हुए स्थानीय साहित्यकार वीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सत्यप्रकाश खरे ने मंच पर काव्य पाठ करने से पहले कहा था कि उनकी पत्नी सुधा खरे को कविता लिखने का शौक था. सत्यप्रकाश खरे खुद को कवि नहीं मानते थे, वे अपनी पत्नी की यादों में कविता लिखने लगे थे. सत्यप्रकाश खरे की पत्नी सुधा खरे की कवयित्री थीं. करीब एक साल पहले उनका निधन हो गया था.

कार्डियक अरेस्ट से मौत की आशंका

काव्य पाठ समाप्त करने के बाद सत्यप्रकाश खरे मंच के पास रखे सोफे पर जाकर बैठ गए. कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ गई, कार्यक्रम में मौजूद लोग तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच में सत्यप्रकाश खरे की मौत का कारण कार्डिएक अरेस्ट बताया है.

Add Zee News as a Preferred Source

शोकमय हुआ पूरी माहौल

इस घटना के बाद पूरा माहौल शोकमय हो गया. क्योंकि जिस मंच पर कुछ देर पहले कवि अपनी पत्नी की स्मृति में काव्यपाठ कर रहा था, वहीं उसकी जीवन यात्रा भी खत्म हो गई. टीकमगढ़ के रहने वाले सत्यप्रकाश खरे साहित्य जगत का जाना-पहचाना नाम थे. कवि होने के साथ-साथ वे रिटायर्ड एलआईसी अधिकारी भी थे. उनके निधन के बाद कवियों, साहित्यकारों और सामाजिक लोगों ने सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है.

यह भी पढ़ें-लाड़ली बहना योजना में छंटनी, 1.31 करोड़ से घटकर 1.25 करोड़ रह गई महिलाओं की संख्या

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!