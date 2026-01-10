Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3069767
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सड़क पर 'इश्क' का हाई-वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर फूट-फूटकर रोई प्रेमिका, लगाती रही एक ही रट

Niwari News-निवाड़ी जिले के पृथ्वीपर कस्बे में देर शाम एक युवती ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा काटा. बीच सड़क पर बैठी युवती रोते हुए एक ही रट लगाए हुए थी कि दीपक को बुला दो वह थाने में है मुझे उससे मिला दो. सड़क पर जाम की स्थिति बनते देख सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस युवती को समझा बुझाकर किसी तरह अपने साथ थाने ले गई.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 10, 2026, 02:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सड़क पर 'इश्क' का हाई-वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर फूट-फूटकर रोई प्रेमिका, लगाती रही एक ही रट

Girl Ruckus on Road-मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे में शुक्रवार देर शाम उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब एक युवती ने बीच सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया. युवती अपने प्रेमी से बिछड़ने के गम में इस कदम बदहवास थी कि वह बीच रास्ते पर ही बैठ गई और रोते-रोते बस एक ही रट लगाती रही, मेरे दीपक को बुला दो, मुझे उससे मिलना है. इस ड्रामे के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया और भारी भीड़ जमा हो गई. 

क्या है पूरा मामला
हंगामा कर रही युवती की पहचान पूजा पाल के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, पूजा निवाड़ी जिले की रहने वाली है और पिछले 9 महीनों से दीपक पाल नाम के युवक के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही है. दीपक भोपाल के एक होटल में काम करता है. शुक्रवार को दोनों भोपाल से बस द्वारा पृथ्वीपुर पहुंचे थे. कस्बे में कदम रखते ही किसी बात को लेकर प्रेमी जोड़े के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दीपक अपनी प्रेमिका पूजा को अकेला छोड़कर मौके से चला गया. 

सड़क पर लगा जाम
प्रेमी के अचानक छोड़कर चले जाने से पूजा घबरा गई. उसने पहले तो दीपक को आसपास तलाशा, लेकिन जब वह नहीं मिला तो वो सड़क के बीचों-बीच बैठ गई और जोर-जोर से रोने लगी. वह बार-बार कह रही थी कि दीपक थाने में है, मुझे उससे मिला दो. युवती के इस व्यवहार को देख वहां से गुजर रहे लोग हैरान हो गए. मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, जिससे सड़क पर जाम जैसी स्थिति हो गई. 

Add Zee News as a Preferred Source

थाने में पुलिस ने दोनों को मिलवाया
जाम की सूचना मिलते ही पृथ्वीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस कर्मियों ने युवती को काफी समझाने की कोशश की, लेकिन वह दीपक से मिलने की जिद पर अड़ी रही. महिला पुलिस की मदद से युवती को समझा-बुझाकर पुलिस वाहन में बैठाया गया और सुरक्षित थाने ले जाया गया. युवती को थाने ले जाने के कुछ देर के बाद उसका प्रेमी दीपक खुद ही थाने पहुंच गया. पुलिस ने दोनों को आमने-सामने बैठाया और उनकी काउंसलिंग की. दीपक ने बताया कि गु्स्से में वह कुछ देर के लिए दूर चला गया था. पुलिस ने दोनों के बीच हुए विवाद को शांत करवाया और उन्हें आपस में मिला दिया.

यह भी पढ़ें-किडनी तक बेच दूंगा, पर धर्म मत छोड़ना... कथा में भावुक हुए बाबा बागेश्वर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsniwari viral videomp latest news

Trending news

mp news
सड़क पर इश्क का हाई-वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर फूट-फूटकर रोई प्रेमिका, Video वायरल
cattle smuggling
भोपाल-नागपुर हाईवे पर गोवंश तस्करी नाकाम, पुलिस और हिंदू संगठनों ने पकड़ा कंटेनर...
gwalior chambal weather
बढ़ती ठंड ने बढ़ाई किसानों की धड़कन! अगर पाला पड़ा तो क्या करें?
mp news
किडनी तक बेच दूंगा, पर धर्म मत छोड़ना... कथा में भावुक हुए बाबा बागेश्वर
bhopal news
भोपाल गौमांस केस: स्लॉटर हाउस में गौहत्या पर NHRC सख्त, निगम अफसरों पर लटकी तलवार
shahdol news
शहडोल के गर्ल्स हॉस्टल से गायब हो रही बेटियां! 10 दिन में दूसरी छात्रा लापता...
mp news
मुफ्त की मिठाई पर 'खूनी' महाभारत, मना किया तो बदमाशों ने डेयरी संचालक का रेता गला
mungeli news
साहब, हम अभी जिंदा हैं! रिकॉर्ड में दो महिलाओं को घोषित किया मृत...
mp news
7 बदमाश, 2 बैग और 2 करोड़ की लूट... व्यापारी को अधमरा कर करोड़ों की डकैती
Bilaspur News
बिलासपुर-रायपुर रूट पर 8 मेमू ट्रेनें कैंसिल, 2 दिनों तक यात्रियों को होगी परेशानी