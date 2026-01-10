सड़क पर 'इश्क' का हाई-वोल्टेज ड्रामा, बीच सड़क पर फूट-फूटकर रोई प्रेमिका, लगाती रही एक ही रट

Niwari News-निवाड़ी जिले के पृथ्वीपर कस्बे में देर शाम एक युवती ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा काटा. बीच सड़क पर बैठी युवती रोते हुए एक ही रट लगाए हुए थी कि दीपक को बुला दो वह थाने में है मुझे उससे मिला दो. सड़क पर जाम की स्थिति बनते देख सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस युवती को समझा बुझाकर किसी तरह अपने साथ थाने ले गई.
Girl Ruckus on Road-मध्यप्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कस्बे में शुक्रवार देर शाम उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब एक युवती ने बीच सड़क पर बैठकर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया. युवती अपने प्रेमी से बिछड़ने के गम में इस कदम बदहवास थी कि वह बीच रास्ते पर ही बैठ गई और रोते-रोते बस एक ही रट लगाती रही, मेरे दीपक को बुला दो, मुझे उससे मिलना है. इस ड्रामे के चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया और भारी भीड़ जमा हो गई.
क्या है पूरा मामला
हंगामा कर रही युवती की पहचान पूजा पाल के रूप में हुई है. जानकारी के अनुसार, पूजा निवाड़ी जिले की रहने वाली है और पिछले 9 महीनों से दीपक पाल नाम के युवक के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रही है. दीपक भोपाल के एक होटल में काम करता है. शुक्रवार को दोनों भोपाल से बस द्वारा पृथ्वीपुर पहुंचे थे. कस्बे में कदम रखते ही किसी बात को लेकर प्रेमी जोड़े के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दीपक अपनी प्रेमिका पूजा को अकेला छोड़कर मौके से चला गया.
सड़क पर लगा जाम
प्रेमी के अचानक छोड़कर चले जाने से पूजा घबरा गई. उसने पहले तो दीपक को आसपास तलाशा, लेकिन जब वह नहीं मिला तो वो सड़क के बीचों-बीच बैठ गई और जोर-जोर से रोने लगी. वह बार-बार कह रही थी कि दीपक थाने में है, मुझे उससे मिला दो. युवती के इस व्यवहार को देख वहां से गुजर रहे लोग हैरान हो गए. मौके पर लोगों की भीड़ लग गई, जिससे सड़क पर जाम जैसी स्थिति हो गई.
थाने में पुलिस ने दोनों को मिलवाया
जाम की सूचना मिलते ही पृथ्वीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस कर्मियों ने युवती को काफी समझाने की कोशश की, लेकिन वह दीपक से मिलने की जिद पर अड़ी रही. महिला पुलिस की मदद से युवती को समझा-बुझाकर पुलिस वाहन में बैठाया गया और सुरक्षित थाने ले जाया गया. युवती को थाने ले जाने के कुछ देर के बाद उसका प्रेमी दीपक खुद ही थाने पहुंच गया. पुलिस ने दोनों को आमने-सामने बैठाया और उनकी काउंसलिंग की. दीपक ने बताया कि गु्स्से में वह कुछ देर के लिए दूर चला गया था. पुलिस ने दोनों के बीच हुए विवाद को शांत करवाया और उन्हें आपस में मिला दिया.
