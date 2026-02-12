पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात, भोपाल से चंदेरी होते हुए ओरछा तक उड़ेगा हेलीकाप्टर, जानें किराया और रूट की पूरी जानकारी

PM Shri Helicopter Service: मध्यप्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 12 फरवरी से पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा निवाड़ी जिले की ओरछा में शुरू की जा रही है. यह सेवा भोपाल से चंदेरी और चंदेरी से ओरछा तक शुरू की जाएगी. इस योजना के जरिए न केवल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बुजुर्गों और विदेशी पर्यटकों का समय भी बच सकेगा. इसके लिए ओरछी हेलीपैड पर सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम, जैसे एंबुलेंस फायर ब्रिगेड, सुनिश्चित कर दिए गए हैं.

पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मेसर्स जेटसर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. हेलीकॉप्टर सुबह 9:30 बजे भोपाल से निकलेगा, जो पहले चंदेरी और फिर दोपहर 12:30 बजे ओरछा पहुंचेगा. इसका किराया भी तय कर दिया गया है. भोपाल से ओरछा तक हेलीकॉप्टर की सवारी के लिए यात्रियों को 6500 रुपए देने होंगे. भोपाल से चंदेरी तक के लिए 5500 रुपए का किराया देना होगा. वहीं चंदेरी से ओरछा तक के लिए 2750 रुपए प्रति सीट किराया चुकाना होगा

तीर्थयात्रियों के लिए रोजाना VIP दर्शन पास रिजर्व

हेलीपैड पर पुलिस सिक्योरिटी, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे इंतजाम किए जाएंगे. ऑपरेटर कंपनी इन इंतजामों का पेमेंट करेगी. जिसका भुगतान मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा मासिक आधार पर किया जाएग. ओरछा मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए रोजाना VIP दर्शन पास रिजर्व किए जाएंगे, जो मंदिर ट्रस्ट के साथ मिलकर ऑपरेटर को दिए जाएंगे. टिकट की फीस भी कंपनी देगी.

ओरछा और भोपाल के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी

इस योजना के शुरू होने पर ओंकारेश्वर, मैहर, चित्रकूट, ओरछा और भोपाल के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी. यह पहल प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी. बता दें कि, मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश वासियों को बड़ा सौगात दी थी. इस मौके पर सीएम ने राजधानी भोपाल से राज्य की पहली पीएम श्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा की शुरूआत करने की घोषणा की थी.

