निवाड़ी में बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, सरकारी कार्यालयों में भरा पानी, लोग परेशान

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मध्य प्रदेश के निवाड़ी शहर में हाल ही में हुई बारिश ने नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन के जल निकासी (ड्रेनेज) दावों की हवा निकाल दी है. बारिश होते ही शहर के मुख्य इलाकों और कई सरकारी दफ्तरों के परिसरों में पानी भर गया. पानी निकासी का सही इंतजाम न होने के कारण, दफ्तरों के अंदर और आस-पास की सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया. पानी जमा होने से सरकारी कर्मचारियों और प्रशासनिक कामों के लिए दफ्तर आने वाले आम नागरिकों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है. पानी जमा होने की वजह से कई जगहों पर कामकाज भी प्रभावित हुआ है.
बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल
निवाड़ी शहर में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया और सरकारी दफ्तर भी पानी में डूबे हुए दिखे. हालात ऐसे थे कि कर्मचारियों और आम जनता, दोनों को ही आने-जाने में परेशानी हुई. खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण सरकारी दफ्तरों के परिसर में कई जगहों पर बारिश का पानी जमा हो गया. इन दफ्तरों के आसपास पानी भरने से कर्मचारियों और आने-जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में हर मानसून में जलजमाव की समस्या होती है और हाल की बारिश ने एक बार फिर शहर के जल निकासी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
छतरपुर में केल नदी उफान पर
इस बीच, छतरपुर जिले में रुक-रुक कर हो रही बारिश की वजह से केल नदी उफान पर है. बढ़ते जलस्तर के कारण गौरिहार के पास बना वैकल्पिक रास्ता पानी में डूब गया है. कल रात से हो रही बारिश के बाद नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जिससे पानी वैकल्पिक रास्ते के ऊपर से बहने लगा है. एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन ने इस रास्ते पर यातायात रोक दिया है और लोगों से पानी कम होने तक इंतजार करने को कहा है. नदी के किनारे बसे गांवों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है.
मंडला में जान जोखिम में डाल रहे लोग
इस बीच, मंडला में निवास मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर कालपी रोड पर थानाम गांव के पास स्थित घुघरा वॉटरफॉल इन दिनों अपने सबसे शानदार रूप में है. लगभग 30 फीट की ऊंचाई से गिरता यह वॉटरफॉल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. हालांकि, इस खूबसूरत नजारे के बीच एक खतरनाक चलन भी देखने को मिल रहा है. कुछ पर्यटक सेल्फी लेने के लिए फिसलन भरी चट्टानों के बिल्कुल किनारे तक चले जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोगों को वॉटरफॉल के आसपास घूमते हुए अपनी जान जोखिम में डालते देखा जा सकता है. घुघरा की सुंदरता का आनंद लेना तो ठीक है, लेकिन एक तस्वीर के लिए अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है. प्रशासन को यहां सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत करने चाहिए ताकि पर्यटक बिना किसी दुर्घटना के डर के इस प्राकृतिक आकर्षण का आनंद ले सकें.
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