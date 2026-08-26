निवाड़ी में बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, सरकारी कार्यालयों में भरा पानी, लोग परेशान

मंडला में जान जोखिम में डाल रहे लोग

इस बीच, मंडला में निवास मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर दूर कालपी रोड पर थानाम गांव के पास स्थित घुघरा वॉटरफॉल इन दिनों अपने सबसे शानदार रूप में है. लगभग 30 फीट की ऊंचाई से गिरता यह वॉटरफॉल बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. हालांकि, इस खूबसूरत नजारे के बीच एक खतरनाक चलन भी देखने को मिल रहा है. कुछ पर्यटक सेल्फी लेने के लिए फिसलन भरी चट्टानों के बिल्कुल किनारे तक चले जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोगों को वॉटरफॉल के आसपास घूमते हुए अपनी जान जोखिम में डालते देखा जा सकता है. घुघरा की सुंदरता का आनंद लेना तो ठीक है, लेकिन एक तस्वीर के लिए अपनी जान जोखिम में डालना समझदारी नहीं है. प्रशासन को यहां सुरक्षा के इंतजाम और मजबूत करने चाहिए ताकि पर्यटक बिना किसी दुर्घटना के डर के इस प्राकृतिक आकर्षण का आनंद ले सकें.