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निवाड़ी में बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, सरकारी कार्यालयों में भरा पानी, लोग परेशान

Niwari News: निवाड़ी शहर में हुई बारिश ने नगर पालिका की जल निकासी व्यवस्था की कमियों को उजागर कर दिया है. जल निकासी की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण शहर के कई इलाकों और सरकारी कार्यालय परिसरों में भारी जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Aug 26, 2026, 07:28 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:28 PM IST
निवाड़ी में बारिश ने खोली ड्रेनेज सिस्टम की पोल, सरकारी कार्यालयों में भरा पानी, लोग परेशान

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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