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गर्मी के चलते ओरछा से दूर हुए विदेशी पर्यटक, सैलानियों ने फेरा मुंह, सूनी पड़ी ऐतिहासिक धरोहरें

Niwari News: निवाड़ी जिले के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल ओरछा में भीषण गर्मी के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है. बुंदेलखंड क्षेत्र में अप्रैल की शुरुआत से ही तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, जिसका सीधा असर पर्यटन गतिविधियों पर पड़ता है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: May 30, 2026, 02:13 PM IST
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गर्मी के चलते ओरछा से दूर हुए विदेशी पर्यटक, सैलानियों ने फेरा मुंह, सूनी पड़ी ऐतिहासिक धरोहरें

Orchha Tourists Place: मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा एक ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहां आमतौर पर साल के ज्यादातर महीनों में विदेशी पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है. लेकिन इन दिनों वीरान नजर आ रहा है. इसका मुख्य कारण भीषण गर्मी और लू है, जिसने इस समय बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रखा है. जहां एक ओर पूरा प्रदेश इस झुलसा देने वाली गर्मी की मार झेल रहा है, वहीं इसका सबसे गहरा और सीधा असर ओरछा के पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा है.

विदेशी पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट
दरअसल, भीषण गर्मी के कारण ओरछा में विदेशी पर्यटकों का आना अब न के बराबर रह गया है. जहां पूरा राज्य गर्मी की मार झेल रहा है, वहीं ओरछा का पर्यटन उद्योग इससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ है. यही कारण है कि अप्रैल महीने से ही ओरछा के ऐतिहासिक धरोहर स्थलों को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है.

सूनी पड़ी ऐतिहासिक धरोहरें
बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अप्रैल की शुरुआत से ही तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, और पारा अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है. भीषण गर्मी और लू के कारण, विदेशी पर्यटक अक्सर ओरछा आने से बचते हैं. इसका असर स्थानीय पर्यटन उद्योग, होटल क्षेत्र, गाइड सेवाओं और छोटे व्यापारियों पर भी पड़ता है. अप्रैल से जून के बीच ओरछा के ऐतिहासिक किले, मंदिर और अन्य पर्यटक स्थल अपेक्षाकृत सुनसान नजर आते हैं.

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जुलाई-अगस्त में लौटेगी रौनक
स्थानीय जानकारों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के मुताबिक जैसे ही अप्रैल का महीना आता है, विदेशी पर्यटकों की संख्या में अचानक गिरावट देखी जाने लगती है. हालांकि, यह गिरावट स्थायी नहीं होती. जुलाई और अगस्त में मानसून की शुरुआत के साथ ही, विदेशी पर्यटक एक बार फिर से आने लगते हैं, और ओरछा विदेशी पर्यटकों की चहल-पहल से गुलज़ार हो उठता है.

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