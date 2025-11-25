Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

शराब क्वार्टर के विवाद में अजब-गजब हमला, पप्पी लेने के बहाने युवक ने गाल पर काटा, थाने पहुंचा मामला

Niwari News: निवाड़ी जिले से शराब को लेकर एक अजीबोगरीब विवाद सामने आया है. शराब का क्वार्टर देने से मना करने पर एक युवक ने गाल पर पप्पी लेने की बोलकर दांत से गाल काट लिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:56 PM IST
Niwari News: मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में शराब के क्वार्टर को लेकर दो युवकों के बीच हुए झगड़े ने एक अजीब घटना का रूप ले लिया. यहां एक युवक ने शराब का क्वार्टर नहीं देने पर दूसरे युवक को पप्पी लेने के बहाने दांत से गाल काट लिया. घायल युवक ने निवाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

यह भी पढ़ें: इस सब्जी के नाम में छिपा है देश, भाषा और जिले का नाम, दिमाग घुमा देगी ये पहेली

 

शराब क्वार्टर के विवाद में अजब-गजब हमला
दरअसल, निवाड़ी के वार्ड नंबर 1 में शराब के एक क्वार्टर को लेकर हुए विवाद में एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाली घटना ने सभी को चौंका दिया है. यह घटना इतनी अजीब होने की वजह से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. यहां एक युवक ने दूसरे युवक का गाल काट लिया वो भी किस यानि पप्पी लेने का बोलकर अचानक हमला कर दिया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
यह पूरी घटना निवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 1 की है, जहां राजकुमार प्रजापति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह पीने के लिए अपनी जेब में शराब का क्वार्टर लेकर जा रहा था. इसी दौरान आरोपी मुकेश प्रजापति ने क्वार्टर छीनने की कोशिश की. राजकुमार ने विरोध किया तो मुकेश ने पप्पी लेने की बोलकर राजकुमार के गाल पर काट लिया. घायल युवक ने निवाड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

