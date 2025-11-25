शराब क्वार्टर के विवाद में अजब-गजब हमला, पप्पी लेने के बहाने युवक ने गाल पर काटा, थाने पहुंचा मामला

Niwari News: मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में शराब के क्वार्टर को लेकर दो युवकों के बीच हुए झगड़े ने एक अजीब घटना का रूप ले लिया. यहां एक युवक ने शराब का क्वार्टर नहीं देने पर दूसरे युवक को पप्पी लेने के बहाने दांत से गाल काट लिया. घायल युवक ने निवाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

शराब क्वार्टर के विवाद में अजब-गजब हमला

दरअसल, निवाड़ी के वार्ड नंबर 1 में शराब के एक क्वार्टर को लेकर हुए विवाद में एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाली घटना ने सभी को चौंका दिया है. यह घटना इतनी अजीब होने की वजह से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है. यहां एक युवक ने दूसरे युवक का गाल काट लिया वो भी किस यानि पप्पी लेने का बोलकर अचानक हमला कर दिया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

यह पूरी घटना निवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 1 की है, जहां राजकुमार प्रजापति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह पीने के लिए अपनी जेब में शराब का क्वार्टर लेकर जा रहा था. इसी दौरान आरोपी मुकेश प्रजापति ने क्वार्टर छीनने की कोशिश की. राजकुमार ने विरोध किया तो मुकेश ने पप्पी लेने की बोलकर राजकुमार के गाल पर काट लिया. घायल युवक ने निवाड़ी थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी.

