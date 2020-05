छत्तीसगढ़ में कोरोना के अब सिर्फ 5 एक्टिव केस, राजधानी रायपुर के सभी मरीज हुए ठीक

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या घटकर 5 रह गई है. मंगलवार को एक और कोरोना मरीज ठीक होने के बाद रायपुर एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया. स्वस्थ हुआ युवक रायपुर के कुकरबेड़ा का रहने वाला है. इसके साथ ही रायपुर में कोराेना संक्रमण का अब एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है.

Good news! One more Covid19 patient, from Kukurbeda in Raipur, has fully recovered and has been discharged.

Out of 59 Covid19 patients till date in Chhattisgarh, 54 have recovered.

At this moment, we've 5 Covid19 positive patients who are being looked after by medical experts.

