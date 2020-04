छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना का मरीज ठीक होकर लौटा घर, स्वास्थ्य मंत्री ने भी ट्वीट कर दी जानकारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना का एक और मरीज अपना इलाज पूरा कर ठीक होकर घर जा चुका है. इसका इलाज एम्स में चल रहा था. जहां से इसे डिस्चार्ज कर दिया गया है. इलाज के बाद पहले इसकी दोबारा सैंपल जांच की गई और रिपोर्ट नेगिटिव आने के बाद ही मरीज को अस्पताल से छुट्टी दी गई.

मिली जानकारी के अनुसार मरीज उम्र 16 साल है और यह दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई तबलीगी जमात से लौटा था. बता दें कि प्रदेश अब तक कुल 10 लोग कोरोना वायरस नाम की माहामारी से ठीक हो चुके हैं जबकि 8 मरीजों का इलाज अब भी जारी है.

आपको बता दें कि इस मरीज के ठीक होने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री टी एस सिंहदेव ने भी ट्वीट करके दी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना से पीड़ित 16 साल का युवक ठीक होकर आज डिस्चार्ज हो चुका है. हम आशा करते हैं कि सारे कोरोना पीड़ित जल्द ही ठीक हो जाएं.

A 16 year old boy who was tested positive earlier, in Chhattisgarh, has been cured of Covid19 and will be discharged today.

We hope that all other patients recover soon.

— TS Singh Deo (@TS_SinghDeo) April 10, 2020