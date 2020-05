छत्तीसगढ़ के 59 कोरोना संक्रमितों में से 56 हुए ठीक, 1 हफ्ते से सामने नहीं आया कोई नया केस

रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के अब सिर्फ 3 एक्टिव केस बचे हैं. स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार शाम ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. दोनों ने बताया कि रायपुर एम्स से सूरजपूर जिले का रहने वाला एक और कोरोना मरीज गुरुवार को डिस्चार्ज कर दिया गया. मरीज की दूसरी और तीसरी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. हालांकि, उसे 14 दिन के अनिवार्य होम क्वॉरंटीन में रहना होगा.

One more Covid19 patient, from Surajpur, will be discharged from AIIMS today after making adequate arrangements for his travel. We now have 3 active Covid19 patients, all of them are stable.

Out of a total of 59 Covid19 patients in Chhattisgarh till date, 56 have recovered.

— TS Singh Deo (@TS_SinghDeo) May 14, 2020