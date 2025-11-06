पन्ना स्कूल में छात्रा बेहोश...! 9वीं-10वीं के छात्र-छात्राओं का फूटा गुस्सा; प्राचार्य पर मारपीट के गंभीर आरोप

Panna Student Protest Against Principal: मध्य प्रदेश के पन्ना से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है.एक तरफ़ जहाँ प्रदेश के तमाम स्कूलों में दसवीं और नौवीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएँ संचालित हैं, वहीं पन्ना के शासकीय हाई स्कूल के छात्र-छात्राएँ परीक्षा छोड़ धरने पर बैठ प्राचार्य के ख़िलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं.सरपंच और ग्रामीणों ने प्राचार्य के ख़िलाफ शिकायती पत्र भी जारी किया है।

परीक्षा छोड़ धरने पर बैठे छात्र-छात्राएँ

दरअसल, पन्ना जिले के शहपुरा हाईस्कूल में पढ़ने वाले नौवीं और दसवीं के छात्र-छात्राएँ स्कूल के बाहर बैठकर प्राचार्य के ख़िलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखाई दिए हैं.आज इन छात्र-छात्राओं की अर्धवार्षिक परीक्षा होनी थी.छात्राओं का आरोप है कि प्राचार्य की आदतों से तंग आकर वे धरना दे रही हैं।

प्राचार्य ने मारा, छात्रा हुई बेहोश

आज दसवीं कक्षा के गणित विषय का पेपर था.विद्यालय में परीक्षा का समय सुबह 10:00 बजे से था, और छात्र-छात्राओं का कहना है कि प्राचार्य 11:00 बजे आए.इसके बाद उन्होंने टेबल और बेंच को व्यवस्थित करने के लिए कहने लगे.तब कुछ छात्राओं ने इस बात का विरोध किया, जिस पर विद्यालय के प्राचार्य भड़क गए और उन्होंने कुछ अपशब्द कहे.इसके बाद प्राचार्य ने छात्रा शोभा की इतनी जोरदार पिटाई की कि वह वहीं बेहोश हो गई।

स्कूल बचाओ, प्राचार्य हटाओ

प्रिंसिपल के इस व्यवहार से नाराज़ होकर सभी छात्र-छात्राएँ स्कूल कैंपस में 'स्कूल बचाओ, प्राचार्य हटाओ' का नारा लगाने लगे.छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्राचार्य उनके लिए अत्यधिक अपशब्द और टिप्पणियाँ करते हैं.जब यह जानकारी गाँव में पहुँची, तो छात्र-छात्राओं के अभिभावक और गाँव के सरपंच भी मौके पर पहुँचे और उन्होंने प्राचार्य की लिखित शिकायत पत्र जारी किया.मौके पर पहुँचे शिक्षा विभाग के सहायक संचालक डी.डी. रजक ने सभी बिंदुओं पर जाँच कर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है. रिपोर्ट: पीयूष शुक्ला, पन्ना

