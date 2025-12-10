Advertisement
पन्ना ने बदली बीमार किसान की किस्मत, 1 साल के अंदर मिला बेशकीमती हीरा; कीमत सुन खुशी से उछल पड़ा राजेंद्र

MP News: पन्ना ने एक और किसान की किस्मत चमका दी है. खजुराहो निवासी किसान को 3.39 कैरेट का हीरा प्राप्त हुआ है. हीरे की कीमत लाखों में है. किसान को सात महीने के अंदर ही बेशकीमती हीरा प्राप्त हुआ है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:59 PM IST
Farmer finds gem quality diamond in Panna: मध्य प्रदेश में हीरों की नगरी नाम से जाना जाने वाला जिला पन्ना आए दिन किसी न किसी की किस्मत बदल रहा है. हीरा खदान में खुदाई कर या करवा रहे किसान व मजदूरों की पल भर में जिंदगी पलट रही है. इस लिस्ट में एक और किसान का नाम सामने आया है, जिन्हें खुदाई के दौरान 3.39 कैरेट का जैम क्वालिटी का हीरा मिला है.

किसान की बदली किस्मत 
खजुराहो निवासी किसान राजेंद्र सिंह की किस्मत रातों-रात पलट गई है. उन्हें 3.39 कैरेट का हीरा प्राप्त हुआ है. हीरा जैम क्वालिटी का है जिसकी अनुमानित कीमत लाखों में है. राजेंद्र ने बताया कि उन्होंने हीरे को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है. हीरे की कीमत उन्हें नीलामी के बाद मिलेगी.

लाखों में है हीरे की कीमत 
हीरे की अनुमानित कीमत 10-12 लाख रुपये बताई जा रही है. किसान ने बताया कि उन्हें कुछ साल पहले हार्ट अटैक आया था और पिछले साल पैरालिसिस की समस्या हुई थी. इस समस्या के कारण वे खेती-किसानी करने योग्य नहीं हैं. हीरा मिलने से उन्हें बहुत सहायता मिलेगी. हीरे की कीमत से बच्चों की पढ़ाई बेहतर ढंग से कराएँगे.

7 महीने में ही मिला हीरा
किसान ने बताया कि 7 महीने के अंदर ही उन्हें यह बेशकीमती हीरा मिला है. उन्होंने कृष्णकल्याणपुर पट्टी में पट्टा लेकर करीब 7 महीनों से मजदूरों से खुदाई करवाई थी. एक साल के अंदर ही उन्हें हीरा मिल जाएगा, इसकी उन्हें आशंका नहीं थी. अब राजेंद्र को हीरे की कीमत मिलने का उत्साह है.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. पन्ना की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

