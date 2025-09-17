ऊपरवाला जब भी देता.. देता छप्पर फाड़ के! पलभर में लखपति बनी आदिवासी महिला; मिले 3 बेशकीमती हीरे

Diamonds Found in Panna District: क्या हो अगर अगली सुबह आप काम पर जाए और आपकी पूरी किस्मत ही बदल जाए. जी हां कुछ ऐसा ही हुआ है पन्ना की आदिवासी महिला विनीता गौड़ के साथ. भगवान ने उन्होंने छप्पर फाड़ खुशियां दी हैं. पन्ना में हीरा खनन के दौरान

विनीता को 3 हीरे मिलें हैं जिन्में से एक हीरा जेम्स क्वालिटी का है. इन हीरों की कीमत लाखों में बताई जा रही है.

ऊपरवाले ने बदल दी किस्मत

कहते हैं कि ऊपरवाला जब भी देता है..देता छप्पर फाड़ ही है. गरीबी की मार झेल रही विनीता की भी जिंदगी पल भर में बदल गई. पट्टा लेकर वो जमीन में हीरा खनन का काम कर रही थी इसी दौरान उनकी नजर चमचमाती हीरों पर पड़ी. एक नहीं दो नहीं बल्की तीन-तीन हीरे मिले हैं.

लाखों के है हीरे

हीरे मिलने के बाद विनीता के खुशी का ठिकाना नहीं है. हीरों को जब परखा गया तो एक हीरा सबसे ज्यादा महंगा मिला. अपनी हाई क्वालिटी के कारण विनीता को इसके लाखों रुपए मिल सकते हैं. बाकी दो हीरे तो सामान्य हैं. बता दें कि एक हीरा 7 सेंट का है, दूसरा हीरा एक कैरेट 48 सेंट का है और तीसरा 20 हीरा सेंट का है.

हीरों की राशि कब मिलेगी

विनीता ने तीनों हीरों को हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया है. नीलामी के बाद ही विनीता को हीरे की राशि दी जाएगी. पहले हीरों को नीलाम किया जाएगा उससे जो राशि मिलेगी, उसमें से टैक्स काटकर बाकी की राशि विनीता को दी जाएगी.

एमपी का जिला पन्ना बीते कई महीनों से लोगों की किस्मत बदल रहा है. यहां कई लोग रातों-रात लखपति बन रहे हैं. हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों से काम कर रहें लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा.

