पन्ना में महिला की बेरहमी से हत्या, 6 साल के बेटे को भी मार डाला, इलाके में फैली सनसनी

MP Crime News: मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में एक भयावह घटना घटी है. यहां अजयगढ़ थाना क्षेत्र में 28 वर्षीय महिला और उसके छह साल के बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. यह घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को हुई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वहीं मां-बेटे की हत्या की सूचना मिलते ही सैकड़ों लोग मौके पर एकत्र हो गए.

पन्ना में मां-बेटे की निर्मम हत्या

दरअसल, पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में एक 28 वर्षीय महिला सोनू कुशवाहा और उसके 6 वर्षीय बेटे की बेरहमी से हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई और सैकड़ों लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत पहुंची. और घटनास्थल का जायजा लेने के लिए एफएसएल और साइबर सेल की टीमें भी बुलाई गई हैं.

हत्या के बाद इलाके में फैली सनसनी

घटनास्थल पर पहुंचे एसडीओपी ने बताया कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और हर संभव पहलू की जांच कर रही है. उन्होंने यह भी बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. हालांकि हत्या के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इस घटना से पूरे कस्बे में दहशत का माहौल है.

करंट की चपेट आने से 12 गौवंश की मौत

उधर, पन्ना जिले के बृजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मथली पाठा इलाके में 11,000 केवी के खंभे में करंट आने से 12 मवेशियों की मौत हो गई. इस दुखद हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में दहशत फैल गई. ग्रामीणों ने तुरंत बृजपुर थाने को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली आपूर्ति बंद कराई. ग्रामीणों का कहना है कि अगर बिजली विभाग ने तुरंत कार्रवाई की होती, तो यह हादसा टल सकता था. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई कर रही है. पीयूष शुक्ला की रिपोर्ट