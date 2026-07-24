Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /पन्ना
  • /एमपी के 4 शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, पन्ना को दी करोड़ों की सौगात

एमपी के 4 शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, पन्ना को दी करोड़ों की सौगात

Panna News: सीएम ने पन्ना दौरे में युवाओं से जुड़े मामलों के तुरंत निपटाने के लिए भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की. उन्होंने 184 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन और पन्ना में वार्षिक कथा उत्सव व संस्कृत विद्यालय खोलने का ऐलान भी किया.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited ByManish kushawah
Published: Jul 24, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:19 PM IST
एमपी के 4 शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, पन्ना को दी करोड़ों की सौगात
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

PIYUSH SHUKLA

PIYUSH SHUKLA

पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अंधविश्वास ने ली 3 मासूमों की जान, हड़ंकप के बाद हरकत में आया स्वास्थ्य विभाग
balaghat news33 min ago
2
Sidhi news2 hrs ago
3
Ujjain Mahakal Procession6:22 AM IST
4
urea distribution5:43 AM IST
5
bhopal crime news4:13 AM IST