/एमपी के 4 शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, पन्ना को दी करोड़ों की सौगात

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Panna Mohan Yadav News: मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने पन्ना दौरे पर रहे. जहां उन्होंने कई बड़े-बड़े ऐलान किए हैं. इस दौरान युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए मध्यप्रदेश के चार बड़े शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में ऐसे विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं से जुड़े मामलों का त्वरित समाधान हो सके. सीएम ने यहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन कर विधिवत पूजा-अर्चना और आरती की. मंदिर परिसर में आयोजित श्रीमद्भक्तमाल कथा में शामिल होकर उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन करते हुए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवन का आधार बताया.
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि संतों की वाणी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देती है और प्रदेश में जनकल्याण के सभी कार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि जीवन में संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है तथा भारतीय तीज-त्योहार समाज को मानव कल्याण और सद्भाव का संदेश देते हैं. मुख्यमंत्री ने श्रीधाम वृंदावन से पधारे संत श्री श्री 108 महंत स्वामी किशोरदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रद्धालुओं से संतों के सानिध्य में रहकर उनके प्रेरणादायी विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया.
सीएम ने की कई घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्ना की पावन धरा वृंदावन का लघु स्वरूप है, जबकि बुंदेलखंड में ओरछा को अयोध्या के रूप में विशेष मान्यता प्राप्त है. उन्होंने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की बात कही. साथ ही घोषणा की कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन और पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 'वृंदावन ग्राम' की अवधारणा को तेजी से आगे बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पन्ना में हर वर्ष तीन दिवसीय कथा उत्सव आयोजित होगा और यहां संस्कृत विद्यालय भी खोला जाएगा.
विकास कार्यों का भूमिपूजन
धार्मिक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का काफिला होमगार्ड मैदान स्थित सभा स्थल पहुंचा. यहां दीप प्रज्ज्वलन और कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. मुख्यमंत्री ने करीब 184 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. इसके अलावा पशुपालन, कृषि, उद्यानिकी सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को चेक और प्रमाण-पत्र वितरित किए. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है.
ग्लास ब्रिज का लोकार्पण
मुख्यमंत्री ने पन्ना के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित प्रदेश के पहले ग्लास ब्रिज का लोकार्पण भी किया. उन्होंने कहा कि वह स्वयं इस ग्लास ब्रिज का भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन समयाभाव के कारण वहां नहीं जा सके. मुख्यमंत्री ने जल्द ही दोबारा पन्ना आकर इस पर्यटन स्थल का अवलोकन करने की इच्छा भी जताई. सभी कार्यक्रमों के समापन के बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए.
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