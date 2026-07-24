/एमपी के 4 शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, पन्ना को दी करोड़ों की सौगात

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि संतों की वाणी मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा देती है और प्रदेश में जनकल्याण के सभी कार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि जीवन में संस्कारों का होना अत्यंत आवश्यक है तथा भारतीय तीज-त्योहार समाज को मानव कल्याण और सद्भाव का संदेश देते हैं. मुख्यमंत्री ने श्रीधाम वृंदावन से पधारे संत श्री श्री 108 महंत स्वामी किशोरदास जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रद्धालुओं से संतों के सानिध्य में रहकर उनके प्रेरणादायी विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया.



सीएम ने की कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि पन्ना की पावन धरा वृंदावन का लघु स्वरूप है, जबकि बुंदेलखंड में ओरछा को अयोध्या के रूप में विशेष मान्यता प्राप्त है. उन्होंने भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को तीर्थ के रूप में विकसित करने की बात कही. साथ ही घोषणा की कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में गीता भवन और पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 'वृंदावन ग्राम' की अवधारणा को तेजी से आगे बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि पन्ना में हर वर्ष तीन दिवसीय कथा उत्सव आयोजित होगा और यहां संस्कृत विद्यालय भी खोला जाएगा.