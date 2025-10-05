'साहब, बंद करा दो...', लाड़ली बहना के पैसों से शराब पी रहे पति, एमपी की महिलाओं ने उठाई बड़ी मांग

Ladli Behna Money: मध्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक लाड़ली बहना योजना भी शामिल है. लेकिन एमपी के पन्ना जिले में लाड़ली बहना योजना महिलाओं के गले में फांस बनी हुई है. वहीं जिले की लगभग 25-30 महिलाओं ने थाने में जाकर लिखित में आवेदन देकर पतियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. वहीं महिलाओं ने शिकायत पत्र में बड़ी मांग करते हुए उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना के पैसे से घर में कलह मची हुई है. वहीं उनका कहना कि लाड़ली बहना योजना का जब भी पैसा आता है, तो पति जबरदस्ती रुपए निकालकर शराब पी जाते हैं. उनका कहना है कि इसी कारण बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं.

महिलाओं ने शिकायत में कहा कि जो गांव में 6 अवैध शराब की दुकानें खुली हैं, उनको बदं कराया जाए. इन दुकानों की वजह से हमारे परिवार में तहस नहस होने की नौबत आ गई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पति लाड़ली बहना के रुपयों से शराब पी जाते हैं, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं कर पा रहे हैं. इन महिलाओं ने आरोप लगाया है कि चोपरा गांव में सरकारी शराब का ठेका नहीं है, इसके बावजूद भी गांव में अवैध रूप से 6 दुकानें खुली हुई हैं. यहां पर बिना रोक टोक के शराब बेची जा रही है. महिलाओं का कहना है, कि जो भी शराब यहां बिक रही है, वह शराब टिकरिया के सरकारी शराब ठेका से इस गांव में पहुंच रही है. जिसके चलते हमारे परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पति शराब पी लेते हैं और मारपीट भी करते हैं.

शराब बंद कराने की मांग

वहीं गांव की सरपंच जगर आदिवासी का कहा है कि गांव में शराब बिकने से इलाके में माहौल काफी खराब हो रखा है. परिवारों में मारपीट कलह होती रहती है, जिससे परिवार टूटने की कगार पर आ गए हैं. घर के मर्द लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाला पैसा पत्नियों के खाते से जबरन निकलवा लेते हैं. यदि महिलाएं नहीं देती हैं, तो उनके साथ मारपीट करते हैं. इन पैसों से पति शराब पीकर जिंदगी और परिवार को बर्बाद कर रहे हैं. शनिवार को महिलाओं के साथ गांव की सरपंच ने थाने आकर टीआई से गांव में बिक रही अवैध शराब बंद करवाने की फरियाद की है. वहीं थाना प्रभारी मनोज यादव ने कहा कि चोपरा गांव की 25-30 महिलाएं और सरपंच थाने आए थे. गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब को बंद कराने की मांग की है.

