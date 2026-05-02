पहले पत्नी को छोड़ा मायके, फिर दामाद ने सास के साथ कर दिया ऐसा 'कांड', वजह जान हर कोई हैरान

Panna Crime News: पन्ना जिले में दहेज को लेकर बड़ा विवाद हो गया. जहां बृजपुर थाना इलाके में एक युवक ने अपनी ही सास की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुटी है.
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Panna Saas-Damad Story: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बृजपुर थाना क्षेत्र के उड़की गांव में दहेज को लेकर एक दामाद ने अपनी ही सास की हत्या कर दी. मिली जानकारी के मुताबिक, मोटरसाइकिल-मोबाइल की मांग पूरी न होने पर दामाद ने अपनी ही सास की लाठी-डंडों से पीटकर मौत के घाट उतार दिया है. उसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया. जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है.
मृतिका के देवर संजय राय ने ZEE NEWS टीम को बताया कि भतीजी की शादी 23 मई 2025 में सतना जिले के गोंडा गांव निवासी संदीप विश्वास से हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा मोटरसाइकिल और मोबाइल की मांग को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा था.
लाठी से ताबड़तोड़ हमला
परिजनों ने बताया कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनकी मांग पूरी नहीं कर सके. जिससे घर में विवाद बढ़ता गया. गुरुवार को आरोपी अपनी पत्नी को मायके छोड़कर गया और धमकी देकर चला गया था. इसके अगले दिन शुक्रवार शाम वह फिर घर पहुंचा. इसके बाद मोटरसाइकिल व मोबाइल की मांग को लेकर विवाद करने लगा. इसी दौरान गुस्से में आकर उसने लाठी से अपनी सास रीता राय पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.
आरोपी की तलाश जारी
वहीं परिजन आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना चौहान ने बताया कि आरोपी फरार है. जिसकी तलाश जारी है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.
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