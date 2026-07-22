/पन्ना में 8 दुर्लभ गिद्धों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जहरीला मांस खाने की आशंका, विसरा और अवशेष जांच के लिए भेजे

राज्य चुनें
Vulture Deaths In Panna: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंताजनक मामला सामने आया है. गिद्धों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या के लिए पहचाने जाने वाले जिले के पहाड़ीखेरा क्षेत्र स्थित एक खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में 8 गिद्ध और एक सियार मृत मिले हैं. घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया. जिसके बाद अधिकारियों की टीम मौक पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.
उत्तर वन मंडल पन्ना के वन परिक्षेत्र से 3 किमी दूर, पहाड़ीखेरा गांव के किसान राम सनेही प्रजापति के खेत में गिद्धों के एक साथ शव मिलने से हड़कंप मच गया , आशंका है कि हफ्ते भर पहले जहरीले पदार्थ के सेवन से सियार की मौत हुई थी. झाड़ियों में छिपा होने के कारण शव किसी को दिखा नहीं. सियार का विषैला मांस खाने पहुंचे भूखे गिद्धों का झुंड भी जहर का शिकार हो गया और 8 गिद्धों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
विसरा और अवशेषों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए
घटना की जानकारी मिलने पर DFO धीरेंद्र प्रताप सिंह और रेंजर राहुल शाक्यवार वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सबूत इकट्ठा किए. मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए विसरा और अवशेषों के सैंपल लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए सागर और जबलपुर की लैब में भेजा गया है. अब सवाल यह है कि सियार की मौत कैसे हुई और उसने कौन सा जहरीला पदार्थ खाया था. कहीं क्षेत्र में कोई शिकारी सक्रिय तो नहीं यह भी जांच का विषय हो सकता है. बता दें कि, कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिए वन विभाग की कोशिशों के अच्छे नतीजे सामने आए थे. एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के वन क्षेत्रों में गिद्धों की आबादी तीन गुना हो गई है. पन्ना टाइगर रिजर्व में 691 से ज्यादा और रातापानी में 970 से ज्यादा गिद्ध पाए गए थे. अनुमान है कि मध्य प्रदेश में गिद्धों की कुल आबादी 11,000 से ज्यादा हो जाएगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट