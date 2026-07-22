/पन्ना में 8 दुर्लभ गिद्धों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जहरीला मांस खाने की आशंका, विसरा और अवशेष जांच के लिए भेजे

घटना की जानकारी मिलने पर DFO धीरेंद्र प्रताप सिंह और रेंजर राहुल शाक्यवार वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सबूत इकट्ठा किए. मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए विसरा और अवशेषों के सैंपल लिए गए हैं और उन्हें जांच के लिए सागर और जबलपुर की लैब में भेजा गया है. अब सवाल यह है कि सियार की मौत कैसे हुई और उसने कौन सा जहरीला पदार्थ खाया था. कहीं क्षेत्र में कोई शिकारी सक्रिय तो नहीं यह भी जांच का विषय हो सकता है. बता दें कि, कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण के लिए वन विभाग की कोशिशों के अच्छे नतीजे सामने आए थे. एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के वन क्षेत्रों में गिद्धों की आबादी तीन गुना हो गई है. पन्ना टाइगर रिजर्व में 691 से ज्यादा और रातापानी में 970 से ज्यादा गिद्ध पाए गए थे. अनुमान है कि मध्य प्रदेश में गिद्धों की कुल आबादी 11,000 से ज्यादा हो जाएगी.