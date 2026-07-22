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पन्ना में 8 दुर्लभ गिद्धों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जहरीला मांस खाने की आशंका, विसरा और अवशेष जांच के लिए भेजे

Vulture Deaths In Panna: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पहाड़ीखेरा क्षेत्र में एक खेत से संदिग्ध परिस्थितियों में 8 गिद्ध और एक सियार के शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited ByPooja
Published: Jul 22, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:20 PM IST
पन्ना में 8 दुर्लभ गिद्धों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, जहरीला मांस खाने की आशंका, विसरा और अवशेष जांच के लिए भेजे

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PIYUSH SHUKLA

PIYUSH SHUKLA

पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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