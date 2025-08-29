पन्ना की धरती ने फिर दिखाया जादू, किसान को मिला बेशकीमती हीरा, रातोंरात चमक गई किस्मत
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2901724
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पन्ना की धरती ने फिर दिखाया जादू, किसान को मिला बेशकीमती हीरा, रातोंरात चमक गई किस्मत

Panna News: पन्ना जिले में एक किसान और उसके तीन साथियों को एक निजी खदान से 4.90 कैरेट का कीमती हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये बताई जा रही है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 29, 2025, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पन्ना की धरती ने फिर दिखाया जादू, किसान को मिला बेशकीमती हीरा, रातोंरात चमक गई किस्मत

Panna Diamond News: मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले को "हीरों की नगरी" कहा जाता है, और एक बार फिर यहां की ज़मीन ने एक किसान की किस्मत बदल दी है. किसान और उसके तीन साथियों ने जरुआपार स्थित एक निजी खेत में हीरे की खदान लगाई थी. उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें 4 कैरेट 90 सेंट (4.90 कैरेट) का एक शानदार रत्न-गुणवत्ता वाला हीरा मिला. इस हीरे की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है.

यह भी पढ़ें: 24 घंटे निगरानी में भी नहीं रुकी मौत, पेट दर्द, पैरालिसिस और सांस रुकने से गई 6 और जानें

 

Add Zee News as a Preferred Source

रातों रात चमकी किसान की किस्मत
दरअसल, एक युवा किसान अभिलाष और उसके तीन साथियों को खदान से 4.90 कैरेट का कीमती हीरा मिला है. यह हीरा जरुआपुर की निजी खदान से मिला और इसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये है. उन्होंने इसे हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया है और यह आगामी नीलामी में शामिल होगा. किसान ने बताया कि हीरे से मिलने वाली रकम से वह आगे खदान में निवेश और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे.

किसान को मिला बेशकीमती हीरा
अभिलाष ने अपने साथियों राजेश मजूमदार और दिलीप कुमार मिस्त्री के साथ मिलकर हीरा कार्यालय से पट्टा हासिल किया और जरुआपुर स्थित निजी खेत में खदान की शुरुआत की. लगातार मेहनत और प्रयासों के बाद अब उन्हें सफलता हाथ लगी है. किसान अभिलाष ने बताया कि हीरे की नीलामी से जो राशि प्राप्त होगी, उसका उपयोग वे भविष्य में और खदानें लगाने तथा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए करेंगे.

यह भी पढ़ें: छिंदवाड़ा का चोर मंदिर, नाम सुनकर चौंकिए मत, जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी

 

पहले भी मिल चुका है हीरा
बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार किसानों को खदान से हीरे मिल चुके हैं. इससे पहले सरकोहा गांव के किसान राकेश गिरी गोस्वामी खेत में खुदाई कर रहे थे. इस दौरान उन्हें 3.01 कैरेट का एक बेशकीमती हीरा मिला था. मिले हीरे का वजन करीब 3.01 कैरेट बताया गया था जिसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपये के बीच आंकी गई थी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

mp newsPanna news

Trending news

chhattisgarh news
कोरबा का मदहोश मास्टर! 1 लाख सैलरी पाने वाला हेडमास्टर नशे में पहुंचा स्कूल
Chhindwara News
छिंदवाड़ा का चोर मंदिर, नाम सुनकर चौंकिए मत, जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी
Chhattisgarh government education policy
शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव, अब पांचवीं तक के बच्चे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी, जानिए सिलेबस
umaria news
इस गांव में नहीं हो रही युवाओं की शादी, रिश्ते वाले कर देते हैं इनकार, वजह है अनोखी
Political Kissa
Political Kissa:भोपाल में दंगा फैलता रहा, लेकिन कर्फ्यू लगाने में देर हुई क्योंकि...
mp news
24 घंटे निगरानी में भी नहीं रुकी मौत, पेट दर्द,पैरालिसिस और सांस रुकने से गई 6 जानें
chhattisgarh news
'ये बच्चा मेरा नहीं', अफेयर के शक में पत्नी का काटा गला, फिर बोरे में भरकर शव फेंका
raipur news
पत्नी को मार डाला, गिरफ्तार कर लो... हाथ में खून से सना रॉड लेकर थाने पहुंचा पति
mp news
अब हर दिन करें सफर! भोपाल से रायपुर के लिए रोज मिलेंगी फ्लाइट! इस दिन से शुरू होंगी
Vishnu Deo Sai Cabinet
छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों के शपथ पर बवाल, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, HC पहुंचा मामला
;