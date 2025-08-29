पन्ना की धरती ने फिर दिखाया जादू, किसान को मिला बेशकीमती हीरा, रातोंरात चमक गई किस्मत

Panna Diamond News: मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले को "हीरों की नगरी" कहा जाता है, और एक बार फिर यहां की ज़मीन ने एक किसान की किस्मत बदल दी है. किसान और उसके तीन साथियों ने जरुआपार स्थित एक निजी खेत में हीरे की खदान लगाई थी. उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें 4 कैरेट 90 सेंट (4.90 कैरेट) का एक शानदार रत्न-गुणवत्ता वाला हीरा मिला. इस हीरे की अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है.

रातों रात चमकी किसान की किस्मत

दरअसल, एक युवा किसान अभिलाष और उसके तीन साथियों को खदान से 4.90 कैरेट का कीमती हीरा मिला है. यह हीरा जरुआपुर की निजी खदान से मिला और इसकी अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये है. उन्होंने इसे हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया है और यह आगामी नीलामी में शामिल होगा. किसान ने बताया कि हीरे से मिलने वाली रकम से वह आगे खदान में निवेश और परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे.

किसान को मिला बेशकीमती हीरा

अभिलाष ने अपने साथियों राजेश मजूमदार और दिलीप कुमार मिस्त्री के साथ मिलकर हीरा कार्यालय से पट्टा हासिल किया और जरुआपुर स्थित निजी खेत में खदान की शुरुआत की. लगातार मेहनत और प्रयासों के बाद अब उन्हें सफलता हाथ लगी है. किसान अभिलाष ने बताया कि हीरे की नीलामी से जो राशि प्राप्त होगी, उसका उपयोग वे भविष्य में और खदानें लगाने तथा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए करेंगे.

पहले भी मिल चुका है हीरा

बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार किसानों को खदान से हीरे मिल चुके हैं. इससे पहले सरकोहा गांव के किसान राकेश गिरी गोस्वामी खेत में खुदाई कर रहे थे. इस दौरान उन्हें 3.01 कैरेट का एक बेशकीमती हीरा मिला था. मिले हीरे का वजन करीब 3.01 कैरेट बताया गया था जिसकी कीमत 8 से 10 लाख रुपये के बीच आंकी गई थी.

