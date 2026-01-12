पन्ना में खाद के लिए 'महाभारत'! नेशनल हाईवे-39 पर किसानों का धावा, चक्काजाम से थमी रफ्तार

Panna News: पन्ना में खाद की किल्लत से गुस्साए किसानों ने पन्ना और सतना को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 पर देवेंद्रनगर के पास चक्काजाम कर दिया.सैकड़ों किसानों ने अपने ट्रैक्टर और ट्रेलर सड़क पर खड़े कर दिए, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया.
Panna Satna NH 39: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के देवेंद्रनगर इलाके में खाद की भारी कमी ने किसानों को परेशान कर दिया है. खाद की लंबे समय से कमी से परेशान सैकड़ों किसानों ने आज पन्ना और सतना को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 को जाम कर दिया. किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रेलरों के साथ सुबह-सुबह सड़क पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया. जब विरोध कर रहे किसानों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई तो स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई. पूरा इलाका सरकार के खिलाफ नारों से गूंज उठा.
नेशनल हाईवे-39 पर किसानों ने किया चक्काजाम
दरअसल, आज किसानों का सब्र आखिरकार टूट गया. देवेंद्रनगर में खाद की कमी से जूझ रहे सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे-39 (पन्ना-सतना रोड) पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सुबह से ही गुस्साए किसानों ने अपने ट्रैक्टर और ट्रेलर हाईवे के बीच में खड़े करके सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया. हालात तब और बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई. पूरे हाईवे पर सरकार विरोधी नारे गूंजने लगे. इस रोड जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ दो किलोमीटर लंबी लाइनें लग गईं, जिससे यात्रियों और बच्चों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा.
तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत मौके पर
हंगामे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे. किसानों और पुलिस के बीच काफी तीखी बहस हुई, क्योंकि किसान लिखित आश्वासन और तुरंत खाद मिलने की अपनी मांगों पर अड़े हुए थे. हालात की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत मौके पर पहुंचीं और उन्हें तुरंत खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. खाद गोदाम के प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार तक खाद उपलब्ध थी और बांटी गई थी, और जैसे ही और स्टॉक आएगा, वितरण फिर से शुरू कर दिया जाएगा.
गाड़ियों की लंबी लाइनें
बता दें कि इस रोड ब्लॉक के कारण पन्ना-सतना हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया. कड़ाके की ठंड में हाईवे के दोनों तरफ दो किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइनें लग गईं, जिससे महिलाओं और बच्चों समेत यात्री घंटों तक फंसे रहे और परेशान दिखे.
