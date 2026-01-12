Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3071700
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पन्ना में खाद के लिए 'महाभारत'! नेशनल हाईवे-39 पर किसानों का धावा, चक्काजाम से थमी रफ्तार

Panna News: पन्ना में खाद की किल्लत से गुस्साए किसानों ने पन्ना और सतना को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 पर देवेंद्रनगर के पास चक्काजाम कर दिया.सैकड़ों किसानों ने अपने ट्रैक्टर और ट्रेलर सड़क पर खड़े कर दिए, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 12, 2026, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पन्ना में खाद के लिए 'महाभारत'! नेशनल हाईवे-39 पर किसानों का धावा, चक्काजाम से थमी रफ्तार

Panna Satna NH 39: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के देवेंद्रनगर इलाके में खाद की भारी कमी ने किसानों को परेशान कर दिया है. खाद की लंबे समय से कमी से परेशान सैकड़ों किसानों ने आज पन्ना और सतना को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 39 को जाम कर दिया. किसान अपने ट्रैक्टर और ट्रेलरों के साथ सुबह-सुबह सड़क पर बैठ गए, जिससे हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया. जब विरोध कर रहे किसानों और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई तो स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई. पूरा इलाका सरकार के खिलाफ नारों से गूंज उठा.

नेशनल हाईवे-39 पर किसानों ने किया चक्काजाम
दरअसल, आज किसानों का सब्र आखिरकार टूट गया. देवेंद्रनगर में खाद की कमी से जूझ रहे सैकड़ों किसानों ने नेशनल हाईवे-39 (पन्ना-सतना रोड) पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. सुबह से ही गुस्साए किसानों ने अपने ट्रैक्टर और ट्रेलर हाईवे के बीच में खड़े करके सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया. हालात तब और बिगड़ गए जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी बहस हो गई. पूरे हाईवे पर सरकार विरोधी नारे गूंजने लगे. इस रोड जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ दो किलोमीटर लंबी लाइनें लग गईं, जिससे यात्रियों और बच्चों को घंटों तक फंसे रहना पड़ा.

तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत मौके पर
हंगामे की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत मौके पर पहुंचे. किसानों और पुलिस के बीच काफी तीखी बहस हुई, क्योंकि किसान लिखित आश्वासन और तुरंत खाद मिलने की अपनी मांगों पर अड़े हुए थे. हालात की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ज्योति सिंह राजपूत मौके पर पहुंचीं और उन्हें तुरंत खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया. खाद गोदाम के प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार तक खाद उपलब्ध थी और बांटी गई थी, और जैसे ही और स्टॉक आएगा, वितरण फिर से शुरू कर दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

गाड़ियों की लंबी लाइनें
बता दें कि इस रोड ब्लॉक के कारण पन्ना-सतना हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया. कड़ाके की ठंड में हाईवे के दोनों तरफ दो किलोमीटर लंबी गाड़ियों की लाइनें लग गईं, जिससे महिलाओं और बच्चों समेत यात्री घंटों तक फंसे रहे और परेशान दिखे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Panna newsmp news

Trending news

jabalpur news
कुमार सानू के फैन को लगा सिंगर से ही डर, 3 बार की जान देने की कोशिश; जानिए मामला
Panna news
पन्ना में खाद के लिए 'महाभारत'! नेशनल हाईवे-39 पर किसानों का धावा, लोग परेशान
gariaband news
20 से ज्यादा गांवों के लोगों की अंधेरे में कट रही जिंदगी! ग्रामीणों ने NH किया जाम
indore news
इंदौर में बनाया जा रहा था नकली पान मसाला, पुलिस ने किया भंडाफोड़, मिली ये चीज
Mass Surya Namaskar
MP में राष्ट्रीय युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार, मंत्री ने किया योग
bhopal news
भैंस के नाम पर मुंबई भेजा गया गौमांस, सैंपल रिपोर्ट ने खोल दी खौफनाक साजिश की पोल!
raipur railway station
आम आदमी को बड़ा झटका! स्टेशन पर कार पार्किंग हुई महंगी, देखें नया पार्किंग रेट
Bilaspur News
बिलासपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हॉस्टल में हंगामा! रसोइए ने छात्र को चाकू लेकर दौड़ाया
bhopal news
आज भोपाल के 39 इलाकों में बत्ती रहेगी गुल, इतने घंटे छाया रहेगा अंधेरा
anuppur news
जन्मदिन मनाने गया था रिश्तेदार के घर, अचानक कूद कर चढ़ गया बिजली के टावर पर