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फाइनेंस कंपनी ने रचा फिल्मी षड्यंत्र, लोन दिलाने के नाम पर 58 महिलाओं को ठगा; एक आरोपी अरेस्ट 3 फरार

Panna News: पन्ना जिले के अमानगंज पुलिस स्टेशन इलाके में स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी 58 महिलाओं के साथ लगभग ₹24 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी हुई है. सोनाटा फाइनेंस कंपनी के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर और कर्मचारियों ने लोन दिलाने का लालच देकर इन महिलाओं से पैसे ठगे.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 02, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:11 PM IST
फाइनेंस कंपनी ने रचा फिल्मी षड्यंत्र, लोन दिलाने के नाम पर 58 महिलाओं को ठगा; एक आरोपी अरेस्ट 3 फरार

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PIYUSH SHUKLA

PIYUSH SHUKLA

पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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