फाइनेंस कंपनी ने रचा फिल्मी षड्यंत्र, लोन दिलाने के नाम पर 58 महिलाओं को ठगा; एक आरोपी अरेस्ट 3 फरार

फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लोन लेते थे

पुलिस टीम ने इस मामले के मुख्य आरोपी भरत (उर्फ भरत निषाद) को गिरफ्तार किया है. वह दमोह जिले के गैसाबाद पुलिस स्टेशन इलाके का रहने वाला है और सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (अमानगंज ब्रांच) में उस समय ब्रांच मैनेजर था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि कंपनी में काम करते हुए वह और उसके साथी गांव की महिलाओं को लोन का लालच देकर उनके आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज हासिल करते थे. फिर वे फर्ज़ी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उन महिलाओं के नाम पर लोन लेते थे और लोन की रकम अपने रिश्तेदारों और स्टाफ के खातों में ट्रांसफर कर देते थे. इस मामले में शामिल तीन अन्य आरोपी हेमंत पटेल, गुरुप्रसाद कुर्मी और उषा दहयात अभी भी फरार हैं. पुलिस फिलहाल उनकी तलाश में जुटी हुई है.