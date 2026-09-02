फाइनेंस कंपनी ने रचा फिल्मी षड्यंत्र, लोन दिलाने के नाम पर 58 महिलाओं को ठगा; एक आरोपी अरेस्ट 3 फरार

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मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज में आर्थिक रूप से कमजोर स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है. अमानगंज में सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड शाखा के पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर 58 गरीब महिलाओं को लोन दिलाने का लालच दिया. उन्होंने महिलाओं के पहचान पत्र, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज तो ले लिए, लेकिन मंजूर हुए लोन की रकम पीड़ितों को देने के बजाय, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके पैसे अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कर लिए. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपी अभी भी फरार हैं.
सोनाटा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ने दर्ज कराई शिकायत
21 जून 2026 को सोनाटा फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी श्रीकांत पटेल ने अमानगंज पुलिस स्टेशन में एक लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने आरोप लगाया कि सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (अमानगंज शाखा) के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर हेमंत पटेल, भरत निषाद और फील्ड स्टाफ गुरुप्रसाद कुर्मी व उषा दहयात ने स्वयं सहायता समूह की गरीब महिलाओं को लोन देने का लालच देकर उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक और अन्य दस्तावेज हासिल कर लिए थे. लेकिन लोन मंजूर होने के बाद उन्होंने लोन की रकम महिलाओं के खातों में जमा करने के बजाय उसे अपने या अपने रिश्तेदारों/जान-पहचान वालों के खातों में ट्रांसफर करके गबन कर लिया.
24,69,935 की धोखाधड़ी
जांच के दौरान, अमानगंज पुलिस ने शिकायतकर्ता समेत स्वयं-सहायता समूह की 58 महिला सदस्यों के बयान दर्ज किए. जांच में पता चला कि आरोपी ने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए और लोन का पैसा दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिया. कुल मिलाकर ₹24,69,935 की धोखाधड़ी की गई. इसके बाद पुलिस स्टेशन में BNS की धाराओं 318(4), 338, 336(3), 340(2) और 3(5) के तहत मामला (क्राइम नंबर 386/2026) दर्ज किया गया और मामले की जांच शुरू की गई.
फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके लोन लेते थे
पुलिस टीम ने इस मामले के मुख्य आरोपी भरत (उर्फ भरत निषाद) को गिरफ्तार किया है. वह दमोह जिले के गैसाबाद पुलिस स्टेशन इलाके का रहने वाला है और सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (अमानगंज ब्रांच) में उस समय ब्रांच मैनेजर था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि कंपनी में काम करते हुए वह और उसके साथी गांव की महिलाओं को लोन का लालच देकर उनके आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेज हासिल करते थे. फिर वे फर्ज़ी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उन महिलाओं के नाम पर लोन लेते थे और लोन की रकम अपने रिश्तेदारों और स्टाफ के खातों में ट्रांसफर कर देते थे. इस मामले में शामिल तीन अन्य आरोपी हेमंत पटेल, गुरुप्रसाद कुर्मी और उषा दहयात अभी भी फरार हैं. पुलिस फिलहाल उनकी तलाश में जुटी हुई है.
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