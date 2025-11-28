पति के मना करने पर भी पत्नी ने बना दी चाय, गुस्से से हो गया लाल, क्यों हुआ विवाद

Husband Burnt His Wife: पति ने पत्नी को चाय बनाने से मना किया था, उसके बाद भी पत्नी ने चाय बना दी, जिससे पति को इतना गुस्सा आया कि उसने गर्म चाय पत्नी के ऊपर ही डाल दी.
MP News: अक्सर गुस्से में इंसान ऐसा करता जिससे दूसरे की जान पर बन आती है, एमपी के पन्ना जिले से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां गुस्से में आग बबूले एक पति ने अपनी ही पत्नी को गर्म चाय से जला दिया. बताया जा रहा है कि सुबह के वक्त पत्नी चाय बना रही थी, लेकिन पति ने चाय बनाने से मना किया, लेकिन इसके बाद भी पत्नी ने चाय बना दी, इस बात पर पति को इतना गुस्सा आया कि उसने गर्म चाय ही अपनी पत्नी के ऊपर डाल दी, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई, घटना के बाद मामले में पुलिस ने भी एक्शन लिया है.
पन्ना के कंधेली गांव का मामला
मामला पन्ना जिले के कंधेली गांव का बताया जा रहा है. यहां रहने वाली कल्पना यादव ने अपनी मां चंद्ररानी के साथ शाहनगर थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने पुलिस को बताया कि सुबह लगभग 6 बजे वह रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसका पति अशोक यादव वहां पहुंचा और चाय बनाने से मना करने लगा, कल्पना ने उसे समझाया कि वह जल्दी से चाय बनाकर खुद भी पी लेगी, लेकिन यह बात सुनते ही अशोक गुस्से से तिलमिला उठा, आरोप है कि उसने चूल्हे पर रखी गरम चाय की तवेली उठाई और सीधे कल्पना पर फेंक दी. गर्म चाय गिरने से कल्पना के बाएं हाथ और दाहिने गाल पर गंभीर जलन हो गई.
झुलस गई थी पत्नी
घटना के समय घर में मौजूद अशोक यादव की सास चमेली बाई यादव ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक चाय से झुलसी कल्पना दर्द से तड़प रही थी, परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज शुरू करवाया. वहीं घटना के बाद थाना प्रभारी मनोज यादव ने फोन पर बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति अशोक यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है, पुलिस का कहना है कि यह मामला घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है और सभी तथ्यों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पति की यह हरकत गांव में चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि महज चाय बनाने को लेकर हुआ यह झगड़ा लोगों की समझ से परे हैं. घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा की गंभीरता को उजागर किया है. जिस पर पुलिस ने एक्शन की बात कही है.
पन्ना से पियूष शुक्ला की रिपोर्ट
