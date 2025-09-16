पति IRS अफसर, पत्नी सुप्रीम कोर्ट में तैनात... पन्ना टाइगर रिजर्व के सेंसिटिव जोन में बना लिया 'रिसॉर्ट'
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2924460
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

पति IRS अफसर, पत्नी सुप्रीम कोर्ट में तैनात... पन्ना टाइगर रिजर्व के सेंसिटिव जोन में बना लिया 'रिसॉर्ट'

नोटिस मिलने पर कपल ने सफाई दी है और बताया है कि उन्होंने कोई रिसॉर्ट नहीं बनाया है, बल्कि यह उनका घर है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि यह राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत पंजीकृत, म्यूटेटेड, डायवर्ट और सीमांकन की गई आवासीय भूमि पर निर्मित है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Sep 16, 2025, 03:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति IRS अफसर, पत्नी सुप्रीम कोर्ट में तैनात... पन्ना टाइगर रिजर्व के सेंसिटिव जोन में बना लिया 'रिसॉर्ट'

एमपी अजब है, एमपी गजब है... ये टैगलाइन तो आपने जरूर सुना होगा. मध्य प्रदेश में आए दिन अजब-गजब कारनामे होते रहते हैं, जो अक्सर चर्चा में आते हैं. अब एक ऐसा ही अजीब मामला सामने आया है और पन्ना टाइगर रिजर्व के सेंसिटिव जोन में एक कपल ने अपना रिसॉर्ट/होटल बना लिया है. हैरान करने वाली बात है कि पति एक भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के एक अधिकारी हैं, जबकि पत्नी सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं. मामला सामने आने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के वन अधिकारियों ने कपल से स्पष्टीकरण मांगा है. हालांकि, इस पर कपल का कहना है कि उन्होंने कोई रिसॉर्ट नहीं बनाया है, बल्कि यह उनका घर है. इसके साथ ही इस बात को लेकर भी सफाई दी है कि यह राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत पंजीकृत, म्यूटेटेड, डायवर्ट और सीमांकन की गई आवासीय भूमि पर निर्मित है.

कैसे हुआ रिसॉर्ट/होटल बनाने का खुलासा

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पन्ना के क्षेत्रीय निदेशक नरेश कुमार यादव ने 9 सितंबर को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और भोपाल स्थित फॉरेस्ट फोर्स के चीफ को कार्रवाई रिपोर्ट सौंपी थी. इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जहां कथित तौर पर संरचना बनाई गई थी, 3 सितंबर को उस परिसर के क्षेत्रीय दौरे के दौरान एक 'आरा मशीन' जब्त की गई थी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आयुक्त (अपील) के रूप में तैनात वरिष्ठ आईआरएस (IRS) अधिकारी बी श्रीनिवास कुमार और सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हिमानी सरद को नोटिस जारी किए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर नया अपडेट, 212 किमी लंबी नहर का रास्ता साफ, मिलेगा फायदा

नोटिस मिलने पर कपल ने क्या कहा?

फील्ड डायरेक्टर को दिए गए अपने जवाब में कपल ने कहा कि विवादित ढांचा कोई रिसॉर्ट नहीं, बल्कि उनका घर है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसका निर्माण राजस्व अधिकारियों द्वारा विधिवत पंजीकृत, म्यूटेटेड, डायवर्ट और सीमांकन की गई आवासीय भूमि पर किया गया है. हिमानी सरद ने आरोप लगाया, 'मैंने दिल्ली में अपना घर बेच दिया है और मेरे पास कोई दूसरा घर नहीं है. रिटायरमेंट के बाद हम यहां रहना चाहते हैं और मैं स्थानीय बच्चियों को पढ़ाना चाहती हूं. निरीक्षण दल ने हमारी अनुपस्थिति में दौरा किया और हमारे कर्मचारियों को धमकाया. हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि उन्होंने हमारे कर्मचारियों को धमकाया, जबकि हममें से कोई भी पन्ना में नहीं था. हम पूरी तरह से उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं.'

यह कार्रवाई रिपोर्ट वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे की शिकायत के जवाब में दायर की गई थी, जिन्होंने निर्माण की एक विशेष जांच दल द्वारा जांच की मांग की थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके पर एक होटल/रिसॉर्ट के निर्माण की सूचना मिलने पर वन कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर एक आरा मशीन जब्त कर ली. रिपोर्ट में कहा गया है कि कपल को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में निषिद्ध/विनियमित गतिविधियों के संबंध में सात दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था. कपल ने अपने जवाब में कहा कि मेरे आवास पर कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं चल रही है.

आरा मशीन मिलने पर क्या दी सफाई?

जवाब में कहा गया है, 'पंचायत शुल्क/कर जमा करने और संबंधित अधिकारियों द्वारा भूमि को कृषि से आवासीय उपयोग में बदलने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही निर्माण कार्य किया गया था.  अगर भविष्य में हम कभी कोई छोटा होमस्टे/फार्मस्टे चलाना चाहेंगे तो हम अनिवार्य अनुमति के बाद ही आगे बढ़ेंगे.' अपने जवाब में कपल ने निरीक्षण दल द्वारा कथित मनमानी की भी ओर इशारा किया.

आरा मशीन की जब्ती के बारे में पूछे जाने पर हिमानी सरद ने कहा, 'हमारे पास एक लकड़ी की प्लेनर मशीन थी, जिसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, न ही उसे कभी लगाया गया और न ही कभी स्थापित किया गया. यह अपनी मूल पैक की हुई स्थिति में है, जो सभी निरीक्षकों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था. हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया है कि हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और इसे बिक्री के लिए रखा है, हालांकि कोई खरीददार नहीं मिल रहा है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि लकड़ी की प्लेनर मशीन वास्तविक लकड़ी के निर्माण से बहुत अलग होती है. निरीक्षण दल ने गहन जांच की और पाया कि हमारे घर के निर्माण में किसी भी लकड़ी का उपयोग नहीं किया गया है.' उन्होंने कहा, 'हम एक घर बना रहे हैं और पंचायत कर (Panchayat Tax) भी चुका चुके हैं. हमने जमीन को कृषि भूमि से आवासीय भूमि में बदल दिया है और अब सिर्फ जैविक खेती कर रहे हैं. हमने क्षेत्रीय निदेशक को सूचित कर दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि वे कानून के अनुसार कार्रवाई करेंगे.'

सेंसिटिव जोन एरिया को लेकर क्या है नियम?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अनुसार, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र 10 किलोमीटर के क्षेत्र हैं, जिन्हें राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास एक प्रकार के आघात अवशोषक के रूप में स्थापित किया गया है. दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे जगहों पर खनन, आरा मिलों की स्थापना, उद्योग, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं और पर्यटन संबंधी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं. होटलों की स्थापना पर सख्त नियम लागू हैं और उन्हें एक स्वीकृत मास्टरप्लान का पालन करना होगा, जो आवासों का ध्यान रखता है और जंगली जानवरों की आवाजाही को प्रतिबंधित नहीं करता है.

TAGS

panna tiger reserve

Trending news

khandwa news
नाम लक्ष्मीकांत मिश्रा, पिटाई हुई तो कहने लगा 'अल्लाह', यात्रियों ने दबोचा बैग चोर!
mp news
कार ड्राइवर ने गाय के सामने उसके बछड़े को बेरहमी से कुचला, CCTV फुटेज वायरल
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में अब शहीद जवानों के परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपये, साय सरकार का फैसला
Lakhan Ghanghoriya
5 साल में 3 गुना हुई कांग्रेस MLA की संपत्ति, क्रिमिनल केस 2.. कहां से करते हैं कमाई
ujjain news
जबलपुर में सगाई, दमोह में शादी, लाखों लेकर फरार हुई दुल्हन; उज्जैन पुलिस ने पकड़ा
MP Today Live
MP Today Live: भोपाल RGPV में रैगिंग मामला, CM हेल्पलाइन में 5 अधिकारी होंगे निलंबित
bhopal news
भोपाल के 30 इलाकों में आज फिर होगी बिजली कटौती, इतने घंटे गुल रहेगी लाइट, जानें
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में निरीक्षक और उपनिरीक्षक समेत 30 पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर, आदेश जारी
mp news
MP में एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल,20 IAS इधर से उधर,देखें किसे कहां मिली जिम्मेदारी
Indore truck accident
पुलिस की लापारवाही या ड्राइवर की गलती, इंदौर में ट्रक ने 15 लोगों को कैसे रौंदा?
;