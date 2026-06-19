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पन्ना की धरती ने नोएडा की महिला की बदली किस्मत, मीना सिंह को 6.54 कैरेट का मिला चमचमाता हीरा

Panna Diamond News: पन्ना जिले के जरुआपुर गांव की हीरा खदान से नोएडा निवासी मीना सिंह को 6.54 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है. इस हीरे की कीमत 22 से 25 लाख रुपये बताई जा रही है. यह हीरा हीरा कार्यालय में जमा कर दिया गया है और इसे आने वाली नीलामी में रखा जाएगा.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 19, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:00 PM IST
पन्ना की धरती ने नोएडा की महिला की बदली किस्मत, मीना सिंह को 6.54 कैरेट का मिला चमचमाता हीरा
Image Credit: Noida Meena Singh

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PIYUSH SHUKLA

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पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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