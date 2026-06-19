पन्ना की धरती ने नोएडा की महिला की बदली किस्मत, मीना सिंह को 6.54 कैरेट का मिला चमचमाता हीरा

मिली जानकारी के मुताबिक, मीना सिंह के पति राणा सिंह वर्ष 2021 में कोरोना काल के बाद पन्ना आए थे. यहां हीरों की कहानियों से प्रेरित होकर उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में खदानें लगाना शुरू किया. तब से अब तक उन्हें लगभग 15 छोटे-बड़े हीरे मिल चुके हैं. राणा के मुनीम गौतम मिस्त्री ने बताया कि यह हीरा जरुआपुर की खदान से प्राप्त हुआ है.



एक बार बड़ा हीरा मिला

उन्होंने आगे बताया कि राणा सिंह की पत्नी मीना सिंह के नाम पर हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर खदान लगाई गई थी, जिसकी देखरेख वह स्वयं करते हैं. मजदूरों द्वारा खदान का नियमित उत्खनन कराया जाता है और इसी दौरान एक बार फिर बड़ा हीरा मिला है. वहीं खनिज निरीक्षक नूतन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि 6.54 कैरेट का हीरा कार्यालय में जमा कर जांच के बाद विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया है, जिसे आगामी हीरा नीलामी में रखा जाएगा और अधिकतम बोली लगवाकर शासन के लिए राजस्व अर्जित किया जाएगा.



अब तक कई हीरे मिले

हीरा निरीक्षक नूतन जैन ने बताया कि दिनांक 18/06/2026 को ग्राम जरुआपुर में मीना देवी, पत्नी राणा प्रताप सिंह के नाम पर पट्टा जारी हुआ था, जिसके अंतर्गत 6.54 कैरेट का उज्ज्वल किस्म का हीरा प्राप्त हुआ है. इसे उन्होंने कार्यालय में जमा कराया है. इस हीरे को आगामी नीलामी में रखा जाएगा, जहां उच्चतम बोली के माध्यम से शासन को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त कराया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि नोएडा से आकर उन्होंने पन्ना में खदान ली थी और उन्हें अब तक कई हीरे मिल चुके हैं, हालांकि उनके द्वारा हमेशा सभी हीरे हीरा कार्यालय में विधिवत रूप से जमा कराए जाते है.