रंक से राजा बने किसान और मजदूर! एक नहीं, पूरे 3 हीरे निकले खदान से; चमक उठी किस्मत

Panna News: पन्ना की हीरा खदानों ने एक बार फिर गरीब और मजदूर की किस्मत चमकाई है. पन्ना निवासी युवा मजदूर और वृद्ध किसान को मात्र 9 दिनों के भीतर बेशकीमती हीरे मिले हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 25, 2025, 07:47 AM IST
Panna Diamond News: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की धरती ने एक बार फिर अपनी खासियत सिद्ध करते हुए एक युवा मजदूर और एक वृद्ध किसान की किस्मत चमका दी है. पन्ना के एक युवा मज़दूर सुरेश कुमार कोरी को 1.38 कैरेट वज़न का जेम-क्वालिटी का हीरा मिला है. वहीं, किसान महादेव प्रसाद प्रजापति को उससे भी बड़ी सफलता हाथ लगी, उन्हें क्रमशः 2.58, 2.75 और 3.09 कैरेट वजन के तीन बेशकीमती जैम क्वालिटी के हीरे मिले हैं. दोनों ने ये हीरे डायमंड ऑफिस में जमा कर दिए हैं. इन्हें आने वाली नीलामी में बेचने के लिए रखा जाएगा.

यह भी पढ़ें: पन्ना में मजदूर की किस्मत चमकी, खेर माता के दर्शन के बाद मिला जेम्स क्वालिटी का हीरा

 

पन्ना की धरती ने फिर दिखाया कमाल
दरअसल, पन्ना जिले में एक बार फिर मजदूर और किसान की किस्मत चमक उठी. केवल 9 दिनों में युवा मजदूर सुरेश कुमार कोरी को 1.38 कैरेट का हीरा मिला, जबकि वृद्ध किसान महादेव प्रसाद प्रजापति को 2.58, 2.75 और 3.09 कैरेट के तीन हीरे मिले. दोनों ने ये हीरे पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा कर दिए हैं, जिन्हें आगामी नीलामी में बेचा जाएगा. हीरा विशेषज्ञ अनुपम सिंह के अनुसार इन हीरों की कीमत लाखों में है. 

यह भी पढ़ें: पन्ना में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा हुआ गायब! कोहिनूर से 45 कैरेट था बड़ा; पट्टा धारकों में उलझा मामला

 

रंक से राजा बने किसान और मजदूर!
बता दें कि पन्ना निवासी युवा मजदूर सुरेश कुमार कोरी और बेनीसागर के वृद्ध किसान महादेव प्रसाद प्रजापति ने इसी महीने की 13 अक्टूबर 2025 को पटी उथली हीरा खादन क्षेत्र में पट्टा लिया था. काम शुरू करने के महज 9 दिन बाद, 22 अक्टूबर को उनकी किस्मत खुल गई. युवा मजदूर सुरेश कुमार कोरी को 1.38 कैरेट वजन का एक जैम क्वालिटी का हीरा मिला. वहीं, किसान महादेव प्रसाद प्रजापति को उससे भी बड़ी सफलता हाथ लगी, उन्हें क्रमशः 2.58, 2.75 और 3.09 कैरेट वजन के तीन बेशकीमती जैम क्वालिटी के हीरे मिले हैं, जिनका कुल वजन 8.42 कैरेट है.

