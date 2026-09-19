विवादों में मझगायां बांध परियोजना? निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, रॉयल्टी को लेकर भी घमासान

बुंदेलखंड में बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का काम चल रहा है. इन योजनाओं के अंतर्गत विस्थापन और पुनर्वास की कवायद भी लगातार जारी है. इसी बीच कई बड़े आंदोलन भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर है कि विस्थापित लोगों को उनके मुआवजे की राशि का उचित वितरण किया जा सके. लेकिन इसी बीच इन परियोजनाओं का निर्माण कर रहे जल संसाधन विभाग की कथित लापरवाही सामने आई है. इस लापरवाही से सरकारी खजाने को चपत लगने की आशंका भी जताई जा रही है.