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विवादों में मझगायां बांध परियोजना? निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, रॉयल्टी को लेकर भी घमासान

पन्ना की मझगायां बांध परियोजना में बोल्डर पत्थरों की रॉयल्टी जमा होने पर खनिज विभाग और जल संसाधन विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं. वहीं स्थानीय लोगों क्या कुछ कहा है आइए जानते हैं.

Written ByPIYUSH SHUKLA
Published: Sep 19, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 05:39 PM IST
विवादों में मझगायां बांध परियोजना? निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, रॉयल्टी को लेकर भी घमासान
Image Credit: ZEE MEDIA

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PIYUSH SHUKLA

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पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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