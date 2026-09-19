विवादों में मझगायां बांध परियोजना? निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, रॉयल्टी को लेकर भी घमासान

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बुंदेलखंड में बड़ी-बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का काम चल रहा है. इन योजनाओं के अंतर्गत विस्थापन और पुनर्वास की कवायद भी लगातार जारी है. इसी बीच कई बड़े आंदोलन भी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं. मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर है कि विस्थापित लोगों को उनके मुआवजे की राशि का उचित वितरण किया जा सके. लेकिन इसी बीच इन परियोजनाओं का निर्माण कर रहे जल संसाधन विभाग की कथित लापरवाही सामने आई है. इस लापरवाही से सरकारी खजाने को चपत लगने की आशंका भी जताई जा रही है.
पन्ना जिले के खनिज अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि मझगायां बांध परियोजना में बड़े पैमाने पर बोल्डर पत्थर का उपयोग किया गया है. लेकिन खनिज विभाग के लिए इसकी रॉयल्टी राशि जमा नहीं की गई है, जिसे विभाग की बड़ी खामी माना जा रहा है.
जिम्मेदारी किसकी है?
वहीं, जब इसको लेकर जल संसाधन विभाग के एसडीओ हजारी लाल प्रजापति ने बताया कि जल संसाधन विभाग द्वारा रॉयल्टी काटी जा रही है और रॉयल्टी की राशि काटने के बाद ही ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा है. अब सवाल यह उठता है कि जब ठेकेदार से रॉयल्टी की राशि काटी जा रही है और खनिज विभाग तक यह राशि पहुंची नहीं है, तो आखिर करोड़ों रुपये की यह राशि कहां जा रही है?
गुणवत्ता पर भी सवाल
विस्थापन और पुनर्वास की प्रक्रिया में उलझे सरकारी तंत्र के बीच जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं. जहां एक तरफ रॉयल्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बांध निर्माण में हुए पिचन (बांध की भीतरी दीवार में बोल्डर पत्थरों को व्यवस्थित तरीके से सेट करने का कार्य) की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.
क्या बोले स्थानीय लोग?
स्थानीय लोगों ने पिचन में लगाए गए भारी-भरकम पत्थरों को उलट-पलटकर दिखाया और दावा किया कि कहीं बड़े तो कहीं बहुत छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिचन में पत्थरों को लगभग एकरूपता के साथ व्यवस्थित तरीके से जमाया जाना चाहिए था. ऐसे में निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.