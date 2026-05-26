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MP के पन्ना में बड़ा हादसा, कुआं धंसने से मलबे में दबे 5 मजदूर, 2 शव निकाले गए

Panna News: एमपी के पन्ना जिले में बड़ा हादसा सामने आया है. यहां एक कुआं धंसने से उसमें पांच मजदूर दब गए. जिसके बाद 2 शवों के मिलने की जानकारी सामने आई है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 26, 2026, 02:39 PM IST
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पन्ना जिले में कुआं धंसने से पांच मजदूर दबे
पन्ना जिले में कुआं धंसने से पांच मजदूर दबे

Panna District Well Collapses: एमपी के पन्ना जिले में मंगलवार के दिन बड़ी घटना घट गई. यहां अजयगढ़ जनपद क्षेत्र में कुएं की खुदाई करते मलबा धंस गया. जिससे यहां काम कर रहे पांच मजदूर उसमें दब गए. घटना की जानकारी मिलते ही पन्ना जिले से प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है. बताया जा रहा है कि 2 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं. पूरा मामला अजयगढ़ थाना क्षेत्र की बीरा पुलिस चौकी में आने वाले पुरवा गांव का बताया जा रहा है. फिलहाल यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. 

पन्ना जिला प्रशासन की टीम पहुंची

पुरवा गांव में पिछले कई दिनों से कुआं खुदाई का काम चल रहा था. मंगलवार के दिन दोपहर में करीब 12 बजे के पास दो मजदूर पानी पीने के लिए कुएं से बाहर निकलकर ऊपर आए ही थे. जैसे ही वह कुएं से ऊपर पहुंचे तो एकदम से गीली मिट्टी भरभराकर धंस गई. ऐसे में कुएं मौजूद 5 मजदूर उसमें दब गए. घटना की जानकारी मिलते ही अजयगढ़ थाने की पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. जबकि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से तुरंत मिट्टी निकालने का काम शुरू हुआ. काफी मशक्कत के बाद दो मजदूरों को बाहर निकाला गया. जिनकी मौत हो चुकी थी.

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प्रशासन की टीम मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है. जहां बाकि के दबे हुए मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है. वहीं इस घटना के बाद से ही गांव में हड़कंप मच गया. कुआं खुदाई का काम पिछले 10 दिनों से चल रहा था . 

ये भी पढ़ेंः हीटवेव की चपेट में MP का मालवा-निमाड़, इंदौर से उज्जैन तक गर्म हवाओं से लोग परेशान

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