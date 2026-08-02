/मदरसे में 12 साल की बच्ची से मौलाना ने किया शोषण! बहला-फुसलाकर कमरे में किया बंद, सबूत मिटाने के लिए काटे CCTV के तार

मदरसे में 12 साल की बच्ची से मौलाना ने किया शोषण!

दरअसल, सुन्नी रजा जामा मस्जिद के मदरसे में एक मौलाना पर 12 साल की छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया है. मौलाना पर आरोप है कि उसने खेलती हुई बच्ची को अपने कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ यौन शोषण की कोशिश की. उसे लगभग डेढ़ घंटे तक वहां बंधक बनाकर रखा गया. इसके अलावा अपनी हरकत छिपाने के लिए मौलाना ने मदरसे के CCTV कैमरों के तार काट दिए. जब ​​बच्ची गायब हो गई, तो उसके परिवार वाले वहां पहुंचे और पाया कि वह मौलाना के कमरे में है, फिर भी वह डराने-धमकाने वाला व्यवहार करता रहा. कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस के पहुंचने और दरवाजा खुलवाने के बाद, बच्ची दौड़कर अपने पिता की बाहों में चली गई और फूट-फूटकर रोने लगी.