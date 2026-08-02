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मदरसे में 12 साल की बच्ची से मौलाना ने किया शोषण! बहला-फुसलाकर कमरे में किया बंद, सबूत मिटाने के लिए काटे CCTV के तार

पन्ना जिले की सुन्नी रजा जामा मस्जिद के मदरसे में एक मौलाना पर 12 साल की छात्रा के साथ शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगा है. सागर के रहने वाले इस मौलाना ने लड़की को अपने कमरे में बुलाया, उसे डेढ़ घंटे तक वहां बंद रखा और सबूत मिटाने के लिए CCTV के तार काट दिए.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 02, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 10:35 AM IST
मदरसे में 12 साल की बच्ची से मौलाना ने किया शोषण! बहला-फुसलाकर कमरे में किया बंद, सबूत मिटाने के लिए काटे CCTV के तार

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PIYUSH SHUKLA

PIYUSH SHUKLA

पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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