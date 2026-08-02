/मदरसे में 12 साल की बच्ची से मौलाना ने किया शोषण! बहला-फुसलाकर कमरे में किया बंद, सबूत मिटाने के लिए काटे CCTV के तार

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मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कोतवाली पुलिस स्टेशन के इलाके में स्थित एक मदरसे में 12 साल की छात्रा के साथ कथित शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है. शिकायत के अनुसार मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वाले मौलवी मुबारक हुसैन (जो सागर जिले के रहने वाले बताए जाते हैं) ने छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने कमरे में बुलाया और उसे वहां करीब डेढ़ घंटे तक रखा. आरोप है कि इस दौरान उन्होंने छात्रा के साथ शारीरिक शोषण करने की कोशिश की. पीड़िता के परिवार वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया. मौलाना पर मस्जिद में लगे CCTV कैमरों के तार काटने का भी आरोप है. हालांकि पीड़िता के परिवार ने DVR सुरक्षित कर लिया और उसे पुलिस को सौंप दिया.
मदरसे में 12 साल की बच्ची से मौलाना ने किया शोषण!
दरअसल, सुन्नी रजा जामा मस्जिद के मदरसे में एक मौलाना पर 12 साल की छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप लगने के बाद हड़कंप मच गया है. मौलाना पर आरोप है कि उसने खेलती हुई बच्ची को अपने कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ यौन शोषण की कोशिश की. उसे लगभग डेढ़ घंटे तक वहां बंधक बनाकर रखा गया. इसके अलावा अपनी हरकत छिपाने के लिए मौलाना ने मदरसे के CCTV कैमरों के तार काट दिए. जब बच्ची गायब हो गई, तो उसके परिवार वाले वहां पहुंचे और पाया कि वह मौलाना के कमरे में है, फिर भी वह डराने-धमकाने वाला व्यवहार करता रहा. कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस के पहुंचने और दरवाजा खुलवाने के बाद, बच्ची दौड़कर अपने पिता की बाहों में चली गई और फूट-फूटकर रोने लगी.
पुलिस ने मौलवी को हिरासत में लिया
बच्ची के गायब होने का पता चलने पर उसके परिवार वाले वहां पहुंचे और देखा कि वह मौलवी के कमरे में थी. लेकिन मौलवी डराने-धमकाने वाला व्यवहार करता रहा. कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई और उनके पहुंचने व दरवाजा खोलने पर लड़की दौड़कर अपने पिता के पास गई और रोने लगी. पुलिस ने बच्ची को उसके परिवार को सौंप दिया और मौलवी के खिलाफ POCSO एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मौलवी को हिरासत में ले लिया है.
पन्ना से दूसरी खबर
इसके अलावा पन्ना के अमानगंज थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी से शादी का एक मामला सामने आया है. यहां महेबा गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह राजपूत से शादी कराने के नाम पर ₹1 लाख लिए गए, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद दुल्हन भाग गई. परिवार की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नागपुर महाराष्ट्र निवासी पूर्व से शादीशुदा महिला (दुल्हन) माधुरी थोबानी समेत तीन बिचौलियों: हक्के यादव, अनिल यादव और करण सिंह को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से धोखाधड़ी में इस्तेमाल की गई एक कार, तीन मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई.
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