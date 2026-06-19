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सावधान! मोबाइल नंबर बदलने की ये गलती पड़ सकती है भारी, पन्ना का मामला कर देगा हैरान

Panna Cyber Fraud Case: पन्ना के मस्तराम पाल के एसबीआई खाते से 2.47 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है. बंद मोबाइल नंबर दूसरे व्यक्ति को आवंटित होने के बाद आरोपी ने गूगल पे से रकम ट्रांसफर कर ली. साइबर सेल ने आरोपी को गिरफ्तार कर राशि फ्रीज करा दी.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 19, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:17 PM IST
सावधान! मोबाइल नंबर बदलने की ये गलती पड़ सकती है भारी, पन्ना का मामला कर देगा हैरान
Image Credit: Panna Crime News

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PIYUSH SHUKLA

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पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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