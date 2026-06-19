सावधान! मोबाइल नंबर बदलने की ये गलती पड़ सकती है भारी, पन्ना का मामला कर देगा हैरान

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Panna Crime News: पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र के जैतूपुरा गांव निवासी मस्तराम पाल को अपना मोबाइल नंबर सक्रिय न रखना भारी पड़ गया. मस्तराम ने अमानगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई कि उसका एसबीआई बैंक, अमानगंज में खाता संचालित है. बैंक में खाते की जानकारी लेने पर उसे पता चला कि उसके खाते से 20 जनवरी 2025 से 20 मई 2026 के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन माध्यम से कुल 2,47,000 रुपये निकाल लिए हैं. इस संबंध में मस्तराम ने NCRP पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी. थाना अमानगंज में अपराध क्रमांक 302/2026 धारा 318(4), 319(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की गई.
जांच के दौरान साइबर सेल ने पाया कि फरियादी ने बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर बंद कर दिया था, लेकिन बैंक खाते से वह नंबर हटवाया नहीं था. बाद में वही मोबाइल नंबर छत्तीसगढ़ में किसी अन्य व्यक्ति के नाम आवंटित हो गया. आरोपी ने उस मोबाइल नंबर पर गूगल पे सक्रिय कर खाते की जानकारी प्राप्त की और धोखाधड़ी करना शुरू कर दिया.
बैंक दस्तावेज भी जब्त
साइबर सेल पन्ना ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी परमेश्वर कंवर पिता स्वर्गीय विश्वनाथ कंवर, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम डुंडेरा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर पन्ना लाया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने जियो कंपनी की सिम खरीदी थी. वर्ष 2025 में जब उसने उक्त नंबर पर गूगल पे डाउनलोड किया तो उसमें पहले से ही मस्तराम का एसबीआई बैंक खाता लिंक दिखाई दिया, जिसमें लाखों रुपये थे. लालच में आकर उसने कुछ समय पहले उक्त खाते से कई छोटे-बड़े ट्रांजेक्शन कर कुल 2,47,000 रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए. पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड और संबंधित बैंक दस्तावेज जब्त कर लिए हैं.
आरोपी को भेजा जेल
प्रकरण की जांच के दौरान साइबर सेल पन्ना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के बैंक खाते में उपलब्ध धोखाधड़ी की पूरी राशि 2,47,000 रुपये फ्रीज करा दी है. यह राशि विधि और नियमानुसार आवश्यक न्यायालयीन एवं बैंकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद फरियादी को वापस दिलाई जाएगी. गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.
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