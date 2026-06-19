सावधान! मोबाइल नंबर बदलने की ये गलती पड़ सकती है भारी, पन्ना का मामला कर देगा हैरान

बैंक दस्तावेज भी जब्त

साइबर सेल पन्ना ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी परमेश्वर कंवर पिता स्वर्गीय विश्वनाथ कंवर, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम डुंडेरा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर पन्ना लाया. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने जियो कंपनी की सिम खरीदी थी. वर्ष 2025 में जब उसने उक्त नंबर पर गूगल पे डाउनलोड किया तो उसमें पहले से ही मस्तराम का एसबीआई बैंक खाता लिंक दिखाई दिया, जिसमें लाखों रुपये थे. लालच में आकर उसने कुछ समय पहले उक्त खाते से कई छोटे-बड़े ट्रांजेक्शन कर कुल 2,47,000 रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए. पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल फोन, सिम कार्ड और संबंधित बैंक दस्तावेज जब्त कर लिए हैं.