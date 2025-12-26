Advertisement
Madhya Pradesh - MP

सांसद खेल महोत्सव में आधा दर्जन से अधिक लड़कियां हुई बीमार, अस्पताल में भर्ती, मची अफरा-तफरी

Panna News: पन्ना में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन के बाद एक बड़ी लापरवाही सामने आई है. कटनी से आई आधा दर्जन से अधिक खिलाड़ी लड़कियां दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ गईं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 26, 2025, 01:11 PM IST
Sansad Khel Mahotsav 2025: मध्यप्रदेश के पन्ना ज़िले में सांसद खेल महोत्सव में हिस्सा लेने आई कटनी की लड़कियों की एक टीम दूषित खाना खाने से बीमार पड़ गई. इवेंट के बाद लौटते समय आधे दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ियों को उल्टी और दस्त की शिकायत हुई और उन्हें  सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. शुरुआती इलाज के बाद सभी को आगे के इलाज के लिए कटनी ज़िला अस्पताल रेफर कर दिया गया. चीफ मेडिकल ऑफिसर के मुताबिक सभी खिलाड़ी खतरे से बाहर हैं. इस घटना से इवेंट में खाने और इंतज़ाम पर सवाल उठ रहे हैं.

आधा दर्जन से अधिक खिलाड़ी लड़कियां बीमार
दरअसल, पन्ना ज़िला मुख्यालय में कल सांसद खेल महोत्सव खत्म हुआ और खेल खत्म होने के बाद कटनी की लड़कियां घर लौट रही थीं. बताया जा रहा है कि दूषित खाना खाने के बाद उन्हें उल्टी और दस्त होने लगे और उन्हें तुरंत रास्ते में पवई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया. पवई के सरकारी अस्पताल में आधे दर्जन से ज़्यादा लड़कियों का इलाज हुआ और बाद में उन्हें कटनी रेफर कर दिया गया. कुछ लड़कियां जिनकी हालत गंभीर थी उनका इलाज अभी कटनी ज़िला अस्पताल में चल रहा है.

कटनी किया गया रेफर
इस मामले में संपर्क करने पर पन्ना जिले के चीफ मेडिकल और हेल्थ ऑफिसर डॉ.राजेश प्रसाद तिवारी ने बताया कि कुछ लड़कियां बीमार पड़ गई थीं और उन्हें पवई अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें कटनी रेफर कर दिया गया और अब सभी खतरे से बाहर हैं.  बता दें कि MP स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रहने और खाने की व्यवस्था को लेकर शिकायतें चर्चा का विषय बनी हुई थीं, लेकिन आधे दर्जन से ज़्यादा लड़कियों के बीमार पड़ने से वहां की गई व्यवस्थाओं की कमियां सामने आ गई हैं.

पूड़ी-सब्जी खाकर बिगड़ी तबियत
बताया जा रहा है कि इलाज के लिए कटनी आए बच्चों ने बताया कि वे सभी पन्ना ज़िले में हुए संसद खेल महोत्सव में हिस्सा लेने गए थे. उन्होंने वहां परोसी गई पूड़ी-सब्जी खाई थी, जिसके बाद धीरे-धीरे उनकी तबीयत खराब हो गई और 7 से 8 बच्चों की हालत बिगड़ गई. इसके बाद उन्हें तुरंत कटनी ज़िला अस्पताल लाया गया जहां अभी उनका इलाज चल रहा है. बच्चों की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है.

