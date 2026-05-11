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पन्ना में भावुक हुए जीतू पटवारी, आदिवासियों ने रो-रोकर सुनाया दर्द; मुआवजे पर सरकार को घेरा

Panna Jeetu Patwari News: पन्ना जिले में कांग्रेस प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रूंज और मजगवां डैम परियोजनाओं से प्रभावित आदिवासी परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए.

Written By  PIYUSH SHUKLA|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 11, 2026, 09:54 PM IST
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Panna Jeetu Patwari News
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Panna Runj Dam Project: पन्ना जिला में सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रूंज डैम परियोजना और मजगवां डैम परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने  विस्थापितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं. इतना ही नहीं, उन्होंने मुआवजे तथा विस्थापन को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए. जीतू पटवारी ने कहा कि प्रभावित परिवारों के साथ मुआवजे के नाम पर छलावा हुआ है और उन्हें नियमों के अनुसार अधिकार नहीं मिले. उन्होंने आदिवासियों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस उनकी लड़ाई हर स्तर पर लड़ेगी.

इस मौके पर कई विस्थापित आदिवासी भावुक हो गए और अपनी पीड़ा सुनाते सुनाते जीतू पटवारी से लिपटकर रोने लगे. वहीं आदिवासियों ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक स्तर पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. उनका कहना था कि विरोध करने पर परिवार के लोगों को पुलिस पकड़कर ले जाती है और पुलिस सुरक्षा के बीच बांध का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. विस्थापितों ने यह भी आरोप लगाए कि विश्रामगंज गांव में आदिवासी परिवारों के घर जबरन खाली करवाए जा रहे हैं. इस दौरान इलाके में राजनीतिक माहौल काफी गरमाया रहा.

पन्ना कलेक्टर से भी चर्चा की 
दिनभर के दौरे के बाद जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दोनों बांध परियोजनाओं में दिया गया मुआवजा नियमों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय किया जा रहा है. पटवारी ने कहा कि प्रभावित परिवारों में कोई भी मुआवजे, विस्थापन और भूमि अधिग्रहण से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने प्रशासन के रवैये को कठोर बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक सरकार इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती. उन्होंने पन्ना कलेक्टर से भी इस संबंध में चर्चा कर आदिवासियों के हितों का ध्यान रखने की मांग की.

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ये भी पढ़ेंः '40 रुपए में भी भ्रष्टाचार...', जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, अपराध पर भी उठाए सवाल

उचित मुआवजा देने की मांग 
जीतू पटवारी ने कहा कि वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित लोगों को चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि कई परिवारों को केवल 50 हजार, एक लाख या दो लाख रुपये तक का मुआवजा दिया गया, जबकि इतनी राशि में वर्तमान समय में घर बनाना संभव नहीं है. उन्होंने सरकार से पुनर्मूल्यांकन कर उचित मुआवजा देने की मांग की. पटवारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आदिवासियों को परेशान किया गया और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो कांग्रेस आंदोलन करेगी और प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी नजर आएगी.

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