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पन्ना में ठप हुआ मिड-डे मील, 1600 से अधिक स्कूलों में डेढ़ लाख बच्चों का भोजन बंद, रसोइयों का 4 महीने से वेतन बकाया

पन्ना जिले के 1638 सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 15 सितंबर से मध्यान भोजन का वितरण बंद है. रसोइयों को 3-4 महीने से वेतन नहीं मिलने और कई समूहों को समय पक खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण यह स्थिति बनी है. इसके चलते करीब डेढ़ लाख बच्चे आठ दिनों से मिड-डे मील से वंचित हैं.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited ByPooja
Published: Sep 24, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:21 AM IST
पन्ना में ठप हुआ मिड-डे मील, 1600 से अधिक स्कूलों में डेढ़ लाख बच्चों का भोजन बंद, रसोइयों का 4 महीने से वेतन बकाया

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PIYUSH SHUKLA

PIYUSH SHUKLA

पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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