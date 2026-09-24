/पन्ना में ठप हुआ मिड-डे मील, 1600 से अधिक स्कूलों में डेढ़ लाख बच्चों का भोजन बंद, रसोइयों का 4 महीने से वेतन बकाया

रसोइयों की हड़ताल का असर

मध्यान भोजन का वितरण पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किया जाता है. जिसमें स्व सहायता समूहों को अलग-अलग विद्यालयों में जिम्मेदारी सौंपी गई है. इन समूहों के द्वारा मध्यान्ह भोजन बनाने के लिए रसोइयों को रखा गया है और इनका मासिक मानदेय 4 हजार प्रतिमाह की दर से उनके बैंक खातों में दिया जाता है. लेकिन जुलाई 2026 से मानदेय न मिलने के कारण रसोईया परेशान थी और उन्होंने मध्यान भोजन बनाना बंद कर दिया. इसके लिए उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया और यह शिकायत भी कि उनका समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है. लेकिन मध्यान भोजन सुचारू रूप से वितरित हो सके इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी ने जानकारी देते हुए बताया की किसी भी विद्यालय में दर्ज छात्र संख्या का 60% ही भुगतान मध्यान्ह भोजन के लिए किया जाता है. पोर्टल में आई कुछ गड़बड़ियों के कारण भुगतान संभव नहीं हो सका है, और यह समस्या मध्य प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी चल रही है. भुगतान के लिए बजट हमें प्राप्त हो चुका है और जल्द ही भुगतान कराया जाएगा. यदि भुगतान में देरी होती है तो शिक्षा समितियों के द्वारा मध्यान भोजन बनाने की व्यवस्था कराई जाएगी.