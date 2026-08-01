Add Zee Business As A Preferred Source
App

पन्ना में वेयरहाउस कॉरपोरेशन की लापरवाही, खुले आसमान के नीचे सड़ रहा धान, बोरियों में उग आए पौधे

वेयरहाउस कॉर्पोरेशन की लापरवाही के कारण पन्ना जिले के बड़गांव और लक्ष्मीपुर खरीद केंद्रों पर खुले आसमान के नीचे हजारों क्विंटल धान सड़ रहा है. बारिश और सही देखभाल न होने की वजह से हालात इतने खराब हो गए हैं कि धान की बोरियों से अंकुर भी निकलने लगे हैं.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 01, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:15 AM IST
पन्ना में वेयरहाउस कॉरपोरेशन की लापरवाही, खुले आसमान के नीचे सड़ रहा धान, बोरियों में उग आए पौधे

About the Author

PIYUSH SHUKLA

PIYUSH SHUKLA

पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
उम्र 30 साल, 1 महीने पहले शादी...इंदौर लाया जा रहा मेजर हमजा का पार्थिव शरीर...
2
3
4
5