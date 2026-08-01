पन्ना में वेयरहाउस कॉरपोरेशन की लापरवाही, खुले आसमान के नीचे सड़ रहा धान, बोरियों में उग आए पौधे

वेयरहाउस कॉरपोरेशन की लापरवाही, सड़ रहा धान

दरअसल, यह पूरा मामला बड़ागांव और लक्ष्मीपुर के खरीद केंद्रों से जुड़ा है, जहां वेयरहाउस कॉर्पोरेशन धान का सही ढंग से प्रबंधन करने में नाकाम रहा है. नतीजतन हजारों क्विंटल अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा है. बारिश के दौरान सही देखभाल न होने की वजह से धान खराब होने लगा है. हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर धान की बोरियों के ढेर से ही पौधे उग आए हैं, जो अनाज की बिगड़ती हालत को साफ तौर पर दिखाते हैं. सरकार किसानों से धान खरीदने और उसे सुरक्षित रखने के मकसद से काफी बजट खर्च करती है, फिर भी जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही के कारण यह सरकारी संपत्ति बर्बाद हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर विभाग ने समय रहते धान को वहां से हटाकर गोदामों में सुरक्षित रख दिया होता, तो लाखों रुपये का यह नुकसान टाला जा सकता था.