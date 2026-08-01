पन्ना में वेयरहाउस कॉरपोरेशन की लापरवाही, खुले आसमान के नीचे सड़ रहा धान, बोरियों में उग आए पौधे

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मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक बार फिर सरकारी अनाज के भंडारण को लेकर वेयरहाउस कॉर्पोरेशन की भारी लापरवाही सामने आई है. बड़गांव और लक्ष्मीपुर के धान खरीद केंद्रों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा गया हजारों क्विंटल धान खुले में लापरवाही से छोड़ दिया गया है. हाल की बारिश और सही सुरक्षा न होने के कारण नमी से अनाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है और खराब होने लगा है. हालात इतने खराब हैं कि धान की बोरियों में रखे अनाज से अंकुर (पौधे) निकलने लगे हैं, जो अनाज की भारी बर्बादी को साफ बयां कर रहे हैं.
वेयरहाउस कॉरपोरेशन की लापरवाही, सड़ रहा धान
दरअसल, यह पूरा मामला बड़ागांव और लक्ष्मीपुर के खरीद केंद्रों से जुड़ा है, जहां वेयरहाउस कॉर्पोरेशन धान का सही ढंग से प्रबंधन करने में नाकाम रहा है. नतीजतन हजारों क्विंटल अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा है. बारिश के दौरान सही देखभाल न होने की वजह से धान खराब होने लगा है. हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर धान की बोरियों के ढेर से ही पौधे उग आए हैं, जो अनाज की बिगड़ती हालत को साफ तौर पर दिखाते हैं. सरकार किसानों से धान खरीदने और उसे सुरक्षित रखने के मकसद से काफी बजट खर्च करती है, फिर भी जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही के कारण यह सरकारी संपत्ति बर्बाद हो रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर विभाग ने समय रहते धान को वहां से हटाकर गोदामों में सुरक्षित रख दिया होता, तो लाखों रुपये का यह नुकसान टाला जा सकता था.
जांच के आदेश, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तैयारी
बता दें कि सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर पर धान खरीदती है और उसे सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को सौंपती है, लेकिन लापरवाही के कारण सरकारी अनाज बर्बाद हो रहा है. इससे सरकार को कई लाख रुपये का नुकसान हो सकता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर धान को समय पर उठाकर सुरक्षित रखा गया होता, तो यह स्थिति पैदा नहीं होती. मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें शिकायत और जानकारी मिल गई है. विभागीय स्तर पर जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
धान को सुरक्षित कैसे रखें?
गोदाम में धान को सुरक्षित रखने के लिए इसे सूखी और कंक्रीट के फर्श वाली जगह पर पैलेट (लकड़ी या प्लास्टिक के आधार) का इस्तेमाल करके जमीन से ऊपर रखा जाता है. स्टॉक को बारिश और नमी से बचाने के लिए तिरपाल या वॉटरप्रूफ कवर का इस्तेमाल किया जाता है. नमी, फफूंदी और कीड़ों की जांच के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और जरूरत पड़ने पर फ्यूमिगेशन (कीटनाशक गैस का छिड़काव) किया जाता है. धान को समय पर हटाने और वैज्ञानिक भंडारण के तरीकों को अपनाने से अनाज खराब नहीं होता और उसकी गुणवत्ता बनी रहती है.
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