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पन्ना में आशा कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी ने की आत्महत्या, कमरे में मिले दोनों शव

Panna News-पन्ना जिले के पवई में आशा कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. महिला की हत्या करने के बाद आरोपी ने जहर खाकर आत्महत्या कर दी. दोनों के शव एक ही कमरे में मिले हैं. प्रारंभिक जांच में पुलिस ने महिला की हत्या के बाद आरोपी द्वारा आत्महत्या करने की संभावना जताई है.

Written ByPIYUSH SHUKLAEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 10, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:42 PM IST
पन्ना में आशा कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी ने की आत्महत्या, कमरे में मिले दोनों शव

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PIYUSH SHUKLA

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पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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