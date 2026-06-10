पन्ना में आशा कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी ने की आत्महत्या, कमरे में मिले दोनों शव

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MP News-पन्ना जिले के पवई थाना कस्बा क्षेत्र के अंबेडकर पार्क स्थित वार्ड क्रमांक 14 में बुधवार दोपहर करीब 12.30 बजे उस समय सनसनी फैल गई जब एक किराए के मकान में रह रही आशा कार्यकर्ता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई. कमरे में दो शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
कमरे में मिले महिला-युवक के शव
जानकारी के अनुसार, अंबेडकर पार्क निवासी लक्ष्मी सोनी के मकान में पिछले लगभग चार महीने से किराए पर रह रही आशा कार्यकर्ता रजनी शुक्ला (37), निवासी चौमुखा, मृत अवस्था में पाई गईं. बताया जा रहा है कि उनके शव पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं. इसी कमरे में सुरेंद्र तिवारी (38), निवासी छोटी सुनवानी भी मृत अवस्था में मिला.
पुलिस जांच में जुटी
कमरे में मृत अवस्था में मिले सुरेंद्र तिवारी के किसी जहरीले पदार्थ खाने की वजह से मौत होने की जानकारी सामने आई है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.पुलिस ने मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच शुरू कर दी है.
हत्या के बाद आत्महत्या करने की आशंका
फिलहाल घटना के कारणों को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. मामले पर जानकारी देते हुए एसडीओपी ए.पी. सिंह ने बताया कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है वह सुनवानी गांव का रहने वाला है. युवक ने किसी धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी, इसके बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. इस मामले की जांच पवई थाना टीआई कर रहे हैं. एफएसएल टीम भी मौके से साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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