पन्ना में आशा कार्यकर्ता की धारदार हथियार से हत्या, आरोपी ने की आत्महत्या, कमरे में मिले दोनों शव

हत्या के बाद आत्महत्या करने की आशंका

फिलहाल घटना के कारणों को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. मामले पर जानकारी देते हुए एसडीओपी ए.पी. सिंह ने बताया कि जिस व्यक्ति ने हत्या की है वह सुनवानी गांव का रहने वाला है. युवक ने किसी धारदार हथियार से महिला की हत्या कर दी, इसके बाद जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली. इस मामले की जांच पवई थाना टीआई कर रहे हैं. एफएसएल टीम भी मौके से साक्ष्य जुटा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.