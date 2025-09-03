बाल कल्याण समिति का कारनामा, रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजा, हुआ दोबारा दुष्कर्म

Panna News-पन्ना में रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेजने के मामले में पुलिस ने बाल कल्याण समति के अध्यक्ष, पांच सदस्य समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर् की गई है. अलग-अलग धाराओं में पुलिस ने सभी पर मामला दर्ज किया है. लेकिन अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
MP News-मध्यप्रदेश के पन्ना में बाल कल्याण समिति ने हैरान करने वाला कारनामा कर दिया. समिति ने नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी के घर भेज दिया, जहां उसके साथ दोबारा रेप किया गया. अब इस मामले में छतरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, पांच सदस्य, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक, काउंसलर, केस वर्कर और एक अन्य महिला समेत कुल 10 लोगों पर अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज की है. छतरपुर पुलिस महिला बाल विकास अधिकारी से पूछताछ कर रही है.
समिति का गलत फैसला पीड़िता को भारी पड़ा
छतरपुर के लवकुशनगर एसडीओपी नवीन दुबे ने बताया कि बाल कल्याण समिति और अधिकारियों के गलत फैसले के कारण नाबालिग के साथ आरोपी ने दोबारा दुष्कर्म किया. गलत फैसले के वीजह से नाबालिग को फिर शिकार होना पड़ा. जांच में सामने आया है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी और वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों ने मामले को दबाने की कोशिश भी की. वहीं गलत फैलसा करने वाले और मामले को छिपाने वालों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. पन्ना में बाल सुधार ग्रह नहीं होने की वजह से छतरपुर पुलिस जांच कर रही है.
10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
जानिए क्या पूरा घटनाक्रम
दरअसल, 16 जनवरी 2025 को पन्ना के पवई में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग स्कूल जाते समय लापता हो गई थी. करीब एक महीने बाद 17 फरवरी को पुलिस ने नाबालिग को गुरुग्राम से बरामद किया था और आरोपी को जेल भेजा था. इसके बाद 27 मार्च को परिजनों की शिकायत पर कलेक्टर ने पुनर्विचार का निर्देश दिया, लेकिन मामले को दबा दिया गया. 29 मार्च को बाल कल्याण समिति ने फैसला लेते हुए नाबालिग को आरोपी के घर भेज दया. जहां आरोपी ने दोबारा उसके साथ रेप किया. 29 अप्रैल को पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया. जहां उसने काउंसलिंग के दौरान कई बार दुष्कर्म होने की बात कही.
