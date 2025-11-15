Advertisement
सदियों का इंतजार खत्म! अब दुनिया में चमकेगा पन्ना का हीरा, मिला GI टैग, बढ़ेगी कीमत

Panna Diamond GI Tag: पन्ना के मशहूर हीरे को भारत सरकार से जी.आई. टैग मिल गया है, जिससे जिले को नई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. इस टैग से हीरे की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, रोजगार के अवसर खुलेंगे और पन्ना का नाम वैश्विक बाजार में और चमकेगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 15, 2025, 12:58 PM IST
अब दुनिया में चमकेगा पन्ना का हीरा
Panna Diamond Update: पन्ना जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक बन गया. वर्षों की मेहनत और उम्मीदों के बाद आखिरकार पन्ना के विश्वप्रसिद्ध हीरे को भारत सरकार ने जी.आई. टैग का सम्मान दे दिया. यह टैग मिलने वाला मध्य प्रदेश का 21वां उत्पाद है. जी.आई. टैग ने पन्ना को एक नई पहचान दी है, जिससे अब यहां का अनमोल हीरा देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपने नाम से जाना जाएगा.

पन्ना के हीरे को जी.आई. टैग मिलने से यहां की ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपलब्धि स्थानीय खनन क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोलेगी. यहां खदानों में काम करने वाले हजारों परिवारों को रोजगार और आमदनी दोनों में फायदा होगा. साथ ही हीरे की गुणवत्ता, पारदर्शिता और असलियत को लेकर एक भरोसा भी बनेगा, जो अब आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है.

बाजार में अलग पहचान
स्थानीय प्रशासन और उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि जी.आई. टैग मिलने के बाद अब पन्ना का हीरा अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक अलग पहचान बनाएगा. निर्यात बढ़ने की पूरी संभावना है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और राजस्व में भी साफ तौर पर वृद्धि देखी जाएगी. दुनिया भर के खरीदार अब पन्ना के हीरे को एक ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरह स्वीकार करेंगे.

वैश्विक मंच पर दमकेगा
इस उपलब्धि से पन्ना जिले में खुशी का माहौल है. वर्षों से लंबित यह मांग पूरी होने के बाद लोग गर्व महसूस कर रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे यहां की मिट्टी से निकला हर हीरा दुनिया में चमक बिखेरता है, उसी तरह अब पन्ना का नाम भी वैश्विक मंच पर दमकेगा. जी.आई. टैग ने जिले को नई पहचान दी है और आने वाले समय में यहां के विकास की नई राहें खुलने वाली हैं.

(रिपोर्टः पीयूष शुक्ला, पन्ना)

Panna Diamond GI Tag

