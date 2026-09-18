पन्ना में किसान की फिर चमकी किस्मत, 10 दिन की मेहनत के बाद मिला 4.70 कैरेट का हीरा, जानिए कितनी है कीमत?

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पन्ना की धरती ने एक बार फिर किसान की किस्मत चमका दी है. कृष्ण कल्याणपुर पटी की उथली हीरा खदान में किस्मत आजमा रहे किसान बद्री प्रसाद को 4.70 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा मिला है. हीरा मिलते ही बद्री प्रसाद अपने सहयोगियों के साथ हीरा कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने उसे नियमानुसार जमा करा दिया. पन्ना हीरा खदान से मिले इस बेशकीमती नग की अनुमानित कीमत 10 से 12 लाख रुपये बताई जा रही है.
किसान बद्री प्रसाद ने बताया कि उन्होंने करीब 10 दिन पहले ही खदान में काम शुरू किया था. लगातार मेहनत के बाद उनकी किस्मत चमकी. उन्हें यह कीमती हीरा मिल गया. किसान का कहना है कि नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल वह अपने घर के काम में करेंगे. इसके साथ ही सहयोगियों के बेटे-बेटियों की शादी में भी रकम खर्च की जाएगी. खास बात यह है कि हीरा मिलने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ है. बद्री प्रसाद का कहना है कि वह आगे भी हीरा खनन का काम जारी रखेंगे.
किसान की चमकी किस्मत
पन्ना जिले की पहचान देश-दुनिया में हीरों की धरती के तौर पर है. यहां मेहनत करने वाले किसानों और स्थानीय लोगों को कई बार खदानों से चमकता हीरा मिलता रहा है. कृष्ण कल्याणपुर पटी की इस उथली हीरा खदान में भी बद्री प्रसाद की मेहनत रंग लाई. करीब 10 दिन की खुदाई के बाद जब उन्हें चमकदार पत्थर मिला, तो जांच में उसके हीरा होने की पुष्टि हुई. सामने आया कि नग 4.70 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा है.
नीलामी में पता चलेगी कीमत
हीरा मिलने के बाद बद्री प्रसाद ने इसे अपने पास रखने के बजाय साथियों के साथ हीरा कार्यालय पहुंचकर जमा करा दिया. हीरा कार्यालय के हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि मिला हुआ हीरा जेम क्वालिटी का अच्छा नग है. उन्होंने कहा कि इसे आगामी नीलामी में रखा जाएगा, जहां इसकी वास्तविक कीमत सामने आएगी. अभी हीरे की अनुमानित कीमत 10 से 12 लाख रुपये बताई जा रही है. इसका असली भाव नीलामी के दौरान ही पता चलेगा.
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