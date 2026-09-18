पन्ना में किसान की फिर चमकी किस्मत, 10 दिन की मेहनत के बाद मिला 4.70 कैरेट का हीरा, जानिए कितनी है कीमत?

किसान बद्री प्रसाद ने बताया कि उन्होंने करीब 10 दिन पहले ही खदान में काम शुरू किया था. लगातार मेहनत के बाद उनकी किस्मत चमकी. उन्हें यह कीमती हीरा मिल गया. किसान का कहना है कि नीलामी से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल वह अपने घर के काम में करेंगे. इसके साथ ही सहयोगियों के बेटे-बेटियों की शादी में भी रकम खर्च की जाएगी. खास बात यह है कि हीरा मिलने के बाद भी उनका हौसला कम नहीं हुआ है. बद्री प्रसाद का कहना है कि वह आगे भी हीरा खनन का काम जारी रखेंगे.