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पन्ना में किसान की फिर चमकी किस्मत, 10 दिन की मेहनत के बाद मिला 4.70 कैरेट का हीरा, जानिए कितनी है कीमत?

पन्ना जिले के कृष्ण कल्याणपुर पटी की उथली हीरा खदान में किसान बद्री प्रसाद को 4.70 कैरेट का जेम क्वालिटी हीरा मिला है. करीब 10 दिन की मेहनत के बाद मिले हीरे को उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा कराया. इसकी अनुमानित कीमत 10 से 12 लाख रुपये बताई गई है.

Written ByPIYUSH SHUKLA
Published: Sep 18, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:17 PM IST
पन्ना में किसान की फिर चमकी किस्मत, 10 दिन की मेहनत के बाद मिला 4.70 कैरेट का हीरा, जानिए कितनी है कीमत?
Image Credit: ZEE MEDIA

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PIYUSH SHUKLA

PIYUSH SHUKLA

पीयूष शुक्ला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से रिपोर्टर हैं. 

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