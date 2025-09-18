7 दिनों की मेहनत में मिले 8 हीरे, पन्ना की मजदूर महिला बनी हीरा मालकिन !

Panna Diamond Mine: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की धरती को यूं ही रत्नगर्भा नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहां एक बार फिर एक महिला की किस्मत हीरे की तरह चमक गई है. इस महिला मजदूर जिसका नाम रचना गोलदार है उसे एक हफ्ते में ही 8 हीरे मिले हैं, जिससे उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. ऐसे में कहा जा सकता है कि यहां की मिट्टी से निकलने वाला हीरा न जाने कितनों की किस्मत संवार चुका है, बताया जा रहा है कि महिला को मिले 8 में से 6 हीरे जेम्स क्वॉलिटी के हैं, माना जा रहा है कि यह हीरे अब नीलामी में रखे जाएंगे, जहां इनकी कीमत तय होगी, उम्मीद की जा रही है कि महिला को मिले हीरों की कीमत लाखों में जा सकती है.

रचना गोलदार को मिले 8 हीरे

रचना गोलदार एक सामान्य मजदूर महिला हैं, जिन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हीरा कार्यालय से पट्टा लेकर हजारा मुद्दा क्षेत्र में खुद की एक छोटी-सी खदान शुरू की थी, यह काम आसान नहीं था, लेकिन अब उसको उसकी मेहनत का नतीजा मिलने वाला है. दिन-रात की मेहनत के बाद आखिरकार किस्मत ने उनका साथ दिया है और उसे सिर्फ सात दिनों के भीतर, रचना को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आठ हीरे मिले, इनमें से छह हीरे जेम्स क्वॉलिटी के हैं, जिनका कुल वजन 2.53 कैरेट बताया गया है. इन हीरों में सबसे बड़ा हीरा 0.79 कैरेट का है, जबकि बाकी दो हीरे ऑफ-कलर हैं. हीरा विशेषज्ञ अनुपम सिंह ने इन हीरों की गुणवत्ता की पुष्टि करते हुए बताया कि इनकी कीमत लाखों रुपये तक हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः 1 ही नोट्स से 2 बहनों ने की पढ़ाई और बन गईं IAS, कहानी जैन सिस्टर्स की; छोटी SDM तो बड़ी CDO

हीरों की होगी नीलामी

रचना ने इन सभी हीरों को नियमानुसार हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है, अब ये हीरे आगामी सरकारी नीलामी में रखे जाएंगे, जिससे रचना को उनकी मेहनत का उचित फल मिलेगा ये रकम उनके और उनके परिवार के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है. रचना की कहानी पन्ना की उस असली चमक को दर्शाती है जो सिर्फ धरती के नीचे ही नहीं, बल्कि वहां के मेहनतकश लोगों के भीतर भी बसती है.

वहीं पन्ना जिले में एक हफ्ते में ही 8 हीरे मिलने से इस मामले की जमकर चर्चा भी हो रही है. पन्ना जिले में अक्सर हीरे की खदाने लेने वाले मजदूरों की किस्मत पलटते देखी गई है. कुछ इसी तरह अब रचना गोलदार की किस्मत भी पलटती दिख रही है.

ये भी पढ़ेंः भोपाल मेट्रो को मिलेगी ग्रीन रफ्तार, सोलर पैनल लगेगा, जानिए कब तक होगी शुरुआत

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!